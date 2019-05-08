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      Во Львове простились с военным, за жизнь которого боролись 5 дней: фото

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      Во Львове попрощались с Иваном Сакалем
      Во Львове попрощались с Иваном Сакалем / loda.gov.ua

      8 мая во Львове попрощались с погибшим военным Иваном Сакалем. Спасти ему жизнь медики реанимационного отделения областной больницы Днепра пытались 5 дней. Все время он был в коме.

       

      Боец был тяжело ранен 1 мая во время обстрела пророссийскими боевиками возле поселка Новотроицкое. По словам главного врача, пуля вошла в челюсть и по смещенной траектории вышла у лопатки. При этом она повредила жизненно необходимые органы, в частности, сосуды.

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      Пуля пробила Ивану челюсть и вышла через лопатку // Львовская ОГА

      Украинскому защитнику было 24 года.

      "Ваня был настоящим разведчиком – спокойным, сдержанным, умным, занимался кросфитом и не раз участвовал в "Звитяге ВМС". Он никогда не прогибался перед командованием и никогда не выслуживался. Не стремился ни к наградам, ни должностям или званиям. На него всегда можно было положиться и доверять. Своим примером всегда был образцом для личного состава (и не только для матросов, но и для многих офицеров)... Он воевал за свои убеждения и свои идеалы! Он прожил крайне короткую, но достойную жизнь и погиб с оружием в руках в бою! И не забудет стрелка Украина, с золотым Левиком на рукаве!" – написал о погибшем Иване его собрат Тарас Чмут.


      С Иваном попрощались во Львове // Львовская ОГА

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Львова Вооруженные силы Украины Жертвы
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