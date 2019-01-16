Во Львове проведут внеплановую проверку домов: известна причина

Львовский горсовет поручил провести внеплановую проверку в домах с печным и газовым отоплением.

Проверять в таких домах будут исправность дымовентиляционных каналов и наличие вытяжки.

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Соответствующее поручение дал исполняющий обязанности городского головы Львова Геннадий Васькин.

К проверкам привлекут коммунальные службы города, а также специалистов ПАО "Львовгаз".

Такие же проверки должны провести руководители ОСМД и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).

К таким мерам решили прибегнуть из-за значительного увеличения в городе количества случаев отравления угарным газом.

В ночь на 11 января в съемной квартире в центре Львова от отравления угарным газом погибли двое киевлян.

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15 января в квартире на улице Замарстыновской, тоже неподалеку от центра города, обнаружили тела супружеской пары – пожилых львовян, которые, по предварительной версии, также отравились угарным газом.

К слову, ранее во Львове решили проверить на аварийность здания в историческом ареале города.