Во Львове провели молчаливую акцию "5 лет оккупации Крыма"

Крымские татары, которые хотели этой акцией напомнить о 5-летней оккупации Крыма, держали в руках плакаты с высказываниями об аннексии родного полуострова и нежеланием находиться под влиянием российской агрессии.

Поддержали крымчан и переселенцы из Донецка и Луганска.

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Молчаливая акция является частью международного движения Liberate Crimea и продолжается в эти дни во многих европейских странах.

Для нас важно послать мощный мессидж украинским гражданам, которые сейчас находятся в неволе. Таким образом мы выражаем им поддержку и солидарность, ведь украинцы всего мира прилагают определенный усилия, чтобы приблизить тот день, когда над Крымом будет реять украинский флаг,

– сказал представитель Крымскотатарского культурного центра во Львове Энвер Бекиров.

Плакат с надписью "5 лет оккупации" будет висеть на фасаде одного из львовских театров и будет напоминать прохожим об оккупации полуострова Россией, которая началась 20 февраля 2014 года.

Как Россия оккупировала Крым? В ночь на 27 февраля Верховный Совет в Симферополе захватил спецназ главного разведывательного управления России.



В тот день под дулами автоматов депутаты Верховного Совета Крыма отправили в отставку правительство Анатолия Могилева, назначили новым премьером лидера партии "Русское единство" Сергея Аксенова и объявили, что 25 мая состоится референдум, целью которого является совершенствование статуса полуострова, говоря по-простому – его отсоединение.



Президент России 1 марта внес в Совет Федерации запрос на использование вооруженных сил в Украине, и Совет мгновенно разрешил Путину воевать. Через три дня – 3 марта Верховный Совет Крыма заявил, что переносит дату референдума на 30 марта, позже депутаты заявили, что референдум состоится уже 16 марта.



9 марта в Севастополе, Симферополе, Евпатории, Керчи состоялись пророссийские митинги. На территории полуострова прекратили вещание все украинские каналы, зато начали транслироваться российские пропагандистские.



11 марта Верховный Совет Крыма и городской совет Севастополя приняли декларацию о независимости, согласно которой, если референдум победит, Крым как суверенная республика войдет в состав России. 16 марта в условиях оккупации нелегитимный референдум таки состоялся и победил с почти стопроцентным результатом.



18 марта в Кремле состоялась торжественная аннексия Крыма. Путин и трио карманных сепаратистов подписали договор о вхождении Крыма в состав России.