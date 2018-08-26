Во Львове провели в последний путь погибшего в ожесточенном бою Марьяна Найду

26 августа Львов попрощался с 21-летним старшим солдатом Марьяном Найдой. Он один из четырех воинов, которые погибли на Луганщине в ходе тяжелого 5-часового боя накануне Дня Независимости. В Черный четверг, как назвали День флага собратья. Они приехали из зоны проведения боевых действий попрощаться с Марьяном.

Ему был только 21 год. Вся жизнь, казалось, впереди. Марьян пошел добровольцем служить в батальон Донбасс в 18 лет. Маме, которая воспитывала его с младшим братом, до последнего не говорил, что уехал на войну.

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"Мама долгое время не знала, где он находится. Когда же узнала, поняла, что это его призвание души. Не могла отказать", – рассказала родственница Марьяна Вера.

Погибшему Марьяну Найде был всего 21 год

Между поездками на Восток Марьян учился в автодорожном колледже и техническом колледже Львовской политехники. Успевал и воевать, и учиться.

Он пошел добровольцем в АТО. Приезжал сдавать сессию. Окончил, защитил диплом и пошел дальше,

– вспомнила мастер производственного обучения Зиновия Ивановна.

Старшина, под командование которого он попал на передовой, рассказывает, что парнишка был немного романтиком. Писал стихи и любил петь. Имел непобедимую волю к победе. По его словам, он был самым молодым и самым веселым. На губах всегда улыбка и юмор.

Марьян пошел служить добровольцем в АТО в 18 лет

С февраля 2017 года Марьян служил в армии по контракту. Боевой, без преувеличения, собрат Марьяна с позывным Грек был с ним в его последнем бою. Бок о бок они отбивали атаку сепаратистов в поселке Крымское, на Луганщине. Тогда погибло еще трое наших бойцов.

Марьян, он был расстрелян в упор. Закрывая собой раненного лучшего друга с позывным Лазяр,

– отметил собрат Марьяна Грек.

Похоронили героя непризнанной украинско-российской войны на поле почетных захоронений на Лычакове.