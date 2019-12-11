Во Львове работник СБУ в нетрезвом состоянии управлял автомобилем

10 декабря патрульные во Львове задержали водителя. По их информации он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии

Водителем, которого остановили и задержали полицейские, оказался работник СБУ. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

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Сейчас инициировано служебное расследование. Если мужчина таки был пьяным за рулем – возникнет вопрос о его увольнении из СБУ.