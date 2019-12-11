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      Во Львове работник СБУ в нетрезвом состоянии управлял автомобилем

      2 Читати новину українською
      Во Львове работник СБУ в нетрезвом состоянии управлял автомобилем / prostir.net

      10 декабря патрульные во Львове задержали водителя. По их информации он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии

      Водителем, которого остановили и задержали полицейские, оказался работник СБУ. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

      Важно! Погибший на Донбассе полковник СБУ Каплунов был засекреченным свидетелем по делу экс-беркутовцев

      Сейчас инициировано служебное расследование. Если мужчина таки был пьяным за рулем – возникнет вопрос о его увольнении из СБУ.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Криминал Новости Львова СБУ
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