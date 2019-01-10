Во Львове разоблачили полицейских, которые "крышевали" преступления ромов

Прокуратура Львовской области объявила о подозрении в ряде преступлений 9-ти участникам организованной группы, созданной работники полиции. Их подозревают в кражах и злоупотреблении властью или служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

В течение мая-августа 2018 года полицейские организовали и прикрывали систематические преступления, которые совершали ромы на территории железнодорожного вокзала. Злоумышленники совершили краж на общую сумму 160 тысяч гривен.

Читайте также: Пограничник на Закарпатье пытался съесть взятку при задержании

В прокуратуре отметили, что чтобы скрыть свои преступления, члены организованной группировки постоянно меняли номера телефонов. Для того, чтобы уменьшить количество жалоб в полицию о краже, злоумышленники организовали свою деятельность так, что карманники оставляли похищенные документы в заранее обусловленном месте.

Прокуратура просит суд взять под арест участников организованной группы. Если суд признает подозреваемых виновными, им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.