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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Во Львове резко возросло количество госпитализированных клиентов фаст-фуда

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Во Львове уже 25 человек уложила на больничную койку шаурма из львовского фаст-фуда. Почти все больные – мужчины. Самому младшему парню 17 лет. Предварительная причина массового отравления – сальмонеллез.

Александр рассказывает, что именно в фаст-фуд Tomash Kebab он с друзьями ходил постоянно в течение трех месяцев более 30 раз. Ничего подозрительного ни на вкус, ни на вид не заметил и в этот раз. Заболел внезапно.

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"За 5 минут температура поднялась под 40. Начало трясти. Настолько знобило, что я не знал, что делается", – отметил потерпевший Александр Василик.

Парня в течение выходных прокапали, как и еще почти три десятка пациентов, которые накануне ели кебаб. Большинство из них до сих пор в инфекционной больнице. Состояние больных улучшается. Двоих отпустили домой. С некоторыми пациентами уже начали выходить на связь представители фаст-фуда.

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Потерпевшие написали заявления в полицию. Там открыли уголовное производство. Санэпидемологи уже отобрали пробы восьми продуктов и взяли образцы на кухне фаст-фуда. В лабораторном центре признаются, что нарушений нашли немало.

Основные недостатки, что там один туалет для работников и для посетителей. Там единственная моечная ванна, в которой моются мясные, овощные блюда и руки. Очень настораживает, что из шести человек персонала только у троих были личные медицинские книжки,
– отметил заместитель директора Львовского лабораторного центра Олег Когут.

В самом же фаст-фуде своей вины не признают. Сейчас заведение закрыто.

В наших производственных процессах проблем нет. Возможно, есть вопросы к поставщикам. Все может быть. Я не выгораживаю себя, но и не делаю виноватым кого-то другого,
– отметила владелица фаст-фуда Tomash Kebab Марьяна.

Лабораторное же подтверждение того, был ли это действительно сальмонеллез и в каком продукте, специалисты обещают обнародовать через несколько дней.

Теги: Лечение Новости Украины отравление Новости Львова
Источник: 24 канал
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