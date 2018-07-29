Во Львове скончалась легендарная радиоведущая Марта Кинасевич

На 73-м году жизни во Львове скончалась известная радиоведущая Марта Кинасевич. Легендарная журналистка умерла от тяжелой болезни в субботу, 28 июля.

О смерти журналистки сообщили ее друзья и коллеги.

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Прощание с Мартой Кинасевич состоится в понедельник, 30 июля, в 12:00 в часовне на улице Пекарской, 52.

Аудиозапись одной из программ Марты Кинасевич: в гостях – Владимир Ивасюк

В 1967 году Марта Кинасевич начала работать на львовском радио. На протяжении 25 лет выходила ее авторская программа "Странствующий меридиан".

Гостями ее эфиров были выдающиеся украинские композиторы и музыканты: Владимир Ивасюк, Игорь Билозир, Василий Зинкевич, Назарий Яремчук, Виктор Морозов, Иван Попович и многие другие.

Своей задачей в журналистике Марта Кинасевич считала популяризацию украинской музыки.