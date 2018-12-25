Во Львове "скорая помощь" наехала на маму с ребенком

В субботу, 22 декабря, на улице Генерала Чупринки во Львове машина скорой помощи сбила мать и ее двухлетнюю дочь.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета и сотрудник полиции Игорь Зинкевич.

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По его словам, медики обвинили в случившемся пострадавших и отказались везти их в больницу, ведь они ехали на вызов.

"Мы ждали такси на тротуаре и от удара сзади я полетела вперед, а ребенок, когда я оглянулась, была уже далеко под колесами машины. Я остановила машину и бросилась вытаскивать ребенка. Вытащив ее, осмотрела – она была в стрессовом состоянии и ужасно плакала. Водитель вышел и сказал, что нас не видел, что я сама во всем виновата. Подошел их сотрудник, сказал что все видел и он свидетель, что я сама виновата – слишком близко стояла к машине и водитель меня не мог увидеть", – рассказала пострадавшая женщина.