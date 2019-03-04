Во Львове снесли 30-метровый советский памятник: зрелищное видео

30-метровую стелу Монумента славы во Львове удалось повалить только с третьей попытки.

В сети появилось зрелищное видео поваления 30-метровой стелы на улице Стрыйской во Львове.

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На кадрах видно, как бетонная конструкция заваливается на заранее подготовленный участок. Демонтаж решили проводить ночью из соображений безопасности для пешеходов и авто.

Во Львове снесли стелу Монумента славы на Стрыйской: смотрите видео

Конструкция оказалась более устойчивой, чем ожидали. Инженерам и промышленным альпинистам понадобилось немало времени, чтобы в ночь на 3 марта все-таки повалить аварийную советскую скульптуру.

В 2018-м стелу признали аварийной и в конце года начали демонтаж. 5 барельефов из нее перенесли в музей "Территория террора" во Львове.



Стелу Монумента славы во Львове повалили лишь с третьей попытки

Что известно о Монументе славы во Львове?

Монумент боевой славы советских Вооруженных сил был открыт в 1970 году.



Скульптура состояла 30-метровой бетонной стелы и аллегорических фигур советского воина и женщины, которая символизировала Родину-мать. Это был один из крупнейших памятников Второй мировой войне в Украине.



С началом волны декоммунизации в Украине памятник советской армии во Львове неоднократно разрисовывали и пытались повредить.



Правда, Монумент славы под декоммунизацию не попал, ведь уже при Независимости Украины на стелу добавили надпись, памятник посвятили победителям над нацизмом.

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