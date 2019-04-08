Во Львове снесут еще одну многоэтажку: что не так на этот раз

Львовский окружной административный суд обязал застройщика снести незаконно построенный 6-этажный жилой дом в Шевченковском районе города.

На этот раз речь идет о жилом доме на улице Варшавской, 22.

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Соответствующее судебное решение обнародовано в Госреестре судебных решений и датировано 1 апреля, информирует Zaxid.net.

В материалах дела говорится, что Инспекция госархстройконтроля дважды штрафовала застройщика ОО "Наш идеальный город" за самовольное строительство на улице Варшавской.

Сперва застройщика оштрафовали на свыше 600 тысяч гривен. Через суд он пытался оспорить штраф и продолжал строительство. Сумма второго штрафа составила 92 тысячи гривен.

По данным сайта по поиску жилья, в жилом комплексе по адресу Варшавская, 22 во Львове уже проданы все квартиры.

В доме предлагали приобрести 16 квартир комфорт-класса. По проекту в нем было предусмотрено 5 этажей и мансарда.

По проекту на Варшавской должны были построить 5-этажный дом с мансардой

Во время судебного заседания 29 марта суд удовлетворил иск Инспекции ГАСК о сносе самостроя на улице Варшавской. У застройщика есть 30 дней, чтобы подать апелляцию

В начале апреля во Львове впервые в истории Украины начали сносить незаконно построенный 7-этажный дом на улице Лычаковской. Демонтаж планируют закончить к Пасхе.

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