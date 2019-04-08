13:37
8 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 апреля
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, 6 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Во Львове снесут еще одну многоэтажку: что не так на этот раз

      14 Читати новину українською
      Во Львове могут снести еще одну многоэтажку
      Во Львове могут снести еще одну многоэтажку / olx.ua

      Львовский окружной административный суд обязал застройщика снести незаконно построенный 6-этажный жилой дом в Шевченковском районе города.

      На этот раз речь идет о жилом доме на улице Варшавской, 22.

      Читайте также: Нужно ли платить налог на недвижимость за недостроенный дом: объяснение юриста

      Соответствующее судебное решение обнародовано в Госреестре судебных решений и датировано 1 апреля, информирует Zaxid.net.

      В материалах дела говорится, что Инспекция госархстройконтроля дважды штрафовала застройщика ОО "Наш идеальный город" за самовольное строительство на улице Варшавской.

      Сперва застройщика оштрафовали на свыше 600 тысяч гривен. Через суд он пытался оспорить штраф и продолжал строительство. Сумма второго штрафа составила 92 тысячи гривен.

      По данным сайта по поиску жилья, в жилом комплексе по адресу Варшавская, 22 во Львове уже проданы все квартиры.

      В доме предлагали приобрести 16 квартир комфорт-класса. По проекту в нем было предусмотрено 5 этажей и мансарда.

       

      По проекту на Варшавской должны были построить 5-этажный дом с мансардой

      Во время судебного заседания 29 марта суд удовлетворил иск Инспекции ГАСК о сносе самостроя на улице Варшавской. У застройщика есть 30 дней, чтобы подать апелляцию

      В начале апреля во Львове впервые в истории Украины начали сносить незаконно построенный 7-этажный дом на улице Лычаковской. Демонтаж планируют закончить к Пасхе.

      Во Львове сносят незаконно построенную многоэтажку: смотрите видео

       

      ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
      blog_ava
      Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
      сегодня
      4530
      Теги: Рынок недвижимости Скандальные застройки Строительство Новости недвижимости Украины Новости Львова Новости недвижимости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      сегодня , 13:02 Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      Юлія Гілей 15639
      Зеленский или Порошенко: кто получит голоса проигравших
      сегодня , 12:12 Зеленский или Порошенко: кто получит голоса проигравших
      Блог Медіа 1468
      Минимализм в дизайне интерьера
      сегодня , 11:30 Минимализм в дизайне интерьера
      78
      "Ракетчик" Трамп, "переполненные" Штаты и коварный #MeToo – главные новости США за неделю
      сегодня , 08:40 "Ракетчик" Трамп, "переполненные" Штаты и коварный #MeToo – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 318
      Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      7 апреля , 22:00 Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 827
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
       сегодня , 13:02
      Дача и квартиры жены: какой недвижимостью владеет Анатолий Гриценко
       2 марта , 21:01
      Три фактора, почему недвижимость стоит купить именно сейчас
       15 февраля , 14:27
      Как оформить недвижимость по наследству: главное, что нужно знать
       21 марта , 14:01
      Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками
       29 апреля , 11:33
      Что делает Brexit с ценами на элитное жилье в Лондоне
       6 февраля , 13:49
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук