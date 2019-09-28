Во Львове снова пустили бесплатный автобус, который возит бездомных мыться

Мэр Львова Андрей Садовый продолжает акцию санитарно-медицинских услуг для бездомных. Там в очередной раз проехался "Веселый автобус", который бесплатно завез людей, живущих на улице, помыться.

Мойку и медосмотры для бездомных планируют проводить регулярно.

Важно! Нищие: кто на самом деле эти люди и как с ними обращаться

Ранее, 9 августа, во время заседания исполнительного комитета, мэр Львова Андрей Садовый призвал организовывать бездомным людям купальные процедуры. В частности, мыть львовских беспризорных хотя бы один раз в неделю.

28 сентября на своей странице в Facebook мэр опубликовал сообщение об очередной поездке бездомных. Известно, что бездомные поехали мыться в центр, расположенный на улице Мазепы, 48, которым занимается "Ордена Братьев альбертинцев".

Когда впервые бездомных возили помыться? Во вторник, 20 августа, почти тридцати львовским бездомным предоставили комплекс санитарно-гигиенических услуг – искупать, выдать новую одежду и подстричь. Кроме этого, каждый присутствующий, лишенный крыши над головой, мог получить консультацию юриста и психолога, а также обследоваться у врача.