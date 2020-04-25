Во Львове сократят штат горсовета, чтобы выплатить зарплаты учителям, – Садовый
Андрей Садовый сообщил, что за апрель в бюджет города не поступит примерно 70 миллионов гривен. Поэтому в горсовете сократят количество сотрудников городского совета.
В общем 181 сотрудника Львовского городского совета сократят из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Об этом сказал мэр Львова Андрей Садовый в фейсбуке.
Интересно Во Львове лучше всего придерживаются карантина, – Садовый
По предварительным расчетам, только за апрель в бюджет города не поступит примерно 70 миллионов гривен.
Это очень большая потеря, потому что надо будет платить зарплату коммунальщикам и учителям. Поэтому мы приняли непростое решение – решили оптимизировать количество работников городского совета, мы уменьшаем ее на 181 человека,
– заявил Садовый.
Также мэр Львова сообщил, что в городе разрабатывают план по выходу из карантина.
План выхода из карантина во Львове предусматривает:
- минимизировать возможность заражения людей, чтобы не было вспышки коронавируса;
- люди, которые будут прибывать из-за рубежа, должны проходить температурный скрининг;
- максимально перевести все муниципальные сервисы в онлайн-режим;
- дать достойную оплату врачам;
- купить для города современную лабораторию;
- создание в городе резервного фонда.
Также львовский городской голова сообщил о старте нового этапа программы "Сделано во Львове" и призвал жителей покупать продукты местного производства, чтобы наполнять бюджет.
Коронавирус во Львове: главное
- По состоянию на 25 апреля на Львовщине зафиксировали 298 случаев заболевания коронавирусом, из них 41 человек во Львове выздоровели, еще 12 – умерли.
- Власти города начали договариваться с отелями, которые расположены вблизи больниц, чтобы там некоторое время смогли жить врачи.
- Комендантского часа во Львове не будет, однако людей просят сидеть дома.
- Во Львове усилили карантинные меры: все торговые заведения, которые не имеют стратегического значения для жизнедеятельности львовян, закрыли, не работают рестораны, кафе и кофейни, торгово-развлекательные центры.