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      Во Львове сократят штат горсовета, чтобы выплатить зарплаты учителям, – Садовый

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      Во Львове сократят штат горсовета
      Во Львове сократят штат горсовета / 24 канал

      Андрей Садовый сообщил, что за апрель в бюджет города не поступит примерно 70 миллионов гривен. Поэтому в горсовете сократят количество сотрудников городского совета.

      В общем 181 сотрудника Львовского городского совета сократят из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Об этом сказал мэр Львова Андрей Садовый в фейсбуке.

      Интересно Во Львове лучше всего придерживаются карантина, – Садовый

      По предварительным расчетам, только за апрель в бюджет города не поступит примерно 70 миллионов гривен.

      Это очень большая потеря, потому что надо будет платить зарплату коммунальщикам и учителям. Поэтому мы приняли непростое решение – решили оптимизировать количество работников городского совета, мы уменьшаем ее на 181 человека,
      – заявил Садовый.

      Также мэр Львова сообщил, что в городе разрабатывают план по выходу из карантина.

      План выхода из карантина во Львове предусматривает:

      • минимизировать возможность заражения людей, чтобы не было вспышки коронавируса;
      • люди, которые будут прибывать из-за рубежа, должны проходить температурный скрининг;
      • максимально перевести все муниципальные сервисы в онлайн-режим;
      • дать достойную оплату врачам;
      • купить для города современную лабораторию;
      • создание в городе резервного фонда.

      Также львовский городской голова сообщил о старте нового этапа программы "Сделано во Львове" и призвал жителей покупать продукты местного производства, чтобы наполнять бюджет.

      Коронавирус во Львове: главное

      • По состоянию на 25 апреля на Львовщине зафиксировали 298 случаев заболевания коронавирусом, из них 41 человек во Львове выздоровели, еще 12 – умерли.
      • Власти города начали договариваться с отелями, которые расположены вблизи больниц, чтобы там некоторое время смогли жить врачи.
      • Комендантского часа во Львове не будет, однако людей просят сидеть дома.
      • Во Львове усилили карантинные меры: все торговые заведения, которые не имеют стратегического значения для жизнедеятельности львовян, закрыли, не работают рестораны, кафе и кофейни, торгово-развлекательные центры.

       

      Автор: Северин Трач
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Деньги Зарплата Продукты Бюджет Андрей Садовой Новости Львова Новости Украины
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