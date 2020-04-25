Во Львове сократят штат горсовета, чтобы выплатить зарплаты учителям, – Садовый

Андрей Садовый сообщил, что за апрель в бюджет города не поступит примерно 70 миллионов гривен. Поэтому в горсовете сократят количество сотрудников городского совета.

В общем 181 сотрудника Львовского городского совета сократят из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Об этом сказал мэр Львова Андрей Садовый в фейсбуке.

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По предварительным расчетам, только за апрель в бюджет города не поступит примерно 70 миллионов гривен.

Это очень большая потеря, потому что надо будет платить зарплату коммунальщикам и учителям. Поэтому мы приняли непростое решение – решили оптимизировать количество работников городского совета, мы уменьшаем ее на 181 человека,

– заявил Садовый.

Также мэр Львова сообщил, что в городе разрабатывают план по выходу из карантина.

План выхода из карантина во Львове предусматривает:

минимизировать возможность заражения людей , чтобы не было вспышки коронавируса;

, чтобы не было вспышки коронавируса; люди, которые будут прибывать из-за рубежа, должны проходить температурный скрининг ;

; максимально перевести все муниципальные сервисы в онлайн-режим ;

; дать достойную оплату врачам ;

; купить для города современную лабораторию ;

; создание в городе резервного фонда.

Также львовский городской голова сообщил о старте нового этапа программы "Сделано во Львове" и призвал жителей покупать продукты местного производства, чтобы наполнять бюджет.

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