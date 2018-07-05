Во Львове сообщили о заложенных "бомбах с таймерами" по 15 адресам
В четверг, 5 июля, к львовским правоохранителям поступило сообщение о заминировании по 15 адресам в городе. Неизвестные написали электронное письмо на адрес Центра безопасности города о заложенных "бомбах с таймерами".
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.
Так, вероятные "бомбы с таймерами" заложены на улицах: Зеленой, Замарстыновской, Промышленной, Шевченко, Научной, Богдана Хмельницкого, Роксоланы, Конисского, Хуторивка, Елены Степановны и Героев УПА.
Читайте также: Во Львове "заминировали" сразу девять бизнес-центров
Сейчас на местах происшествий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и представители других служб.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии