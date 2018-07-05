Во Львове сообщили о заложенных "бомбах с таймерами" по 15 адресам

Во Львове сообщили о минировании по ряду адресов / Иллюстративное фото

В четверг, 5 июля, к львовским правоохранителям поступило сообщение о заминировании по 15 адресам в городе. Неизвестные написали электронное письмо на адрес Центра безопасности города о заложенных "бомбах с таймерами".