Во Львове сообщили о заминировании четырех фитнес-клубов

Во Львове правоохранители проверяют сообщение о заминировании четырех зданий фитнес-клубов. Правоохранители проводят эвакуацию людей, обследуют помещения зданий и прилегающие к ним территории.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

Читайте также: В Киеве сообщили о "заминировании гранатами" Майдана Незалежности

Сегодня, 16 августа, около 10.00 в полицию поступила информация о заминировании четырех зданий львовских фитнес-клубов, расположенных на улицах Зеленая, Елены Степановны, Роксоланы и Канского,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что на местах работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и работники других соответствующих служб. Правоохранители проводят эвакуацию людей, обследуют помещения зданий и прилегающие к ним территории.



Сейчас полицейские устанавливают личность, которая сообщила о заминировании и решают вопрос об открытии уголовного производства.