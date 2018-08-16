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Во Львове сообщили о заминировании четырех фитнес-клубов

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Во Львове "заминировали" здания четырех фитнес-клубов
Во Львове "заминировали" здания четырех фитнес-клубов / пресс-служба Нацполиции во Львовской области

Во Львове правоохранители проверяют сообщение о заминировании четырех зданий фитнес-клубов. Правоохранители проводят эвакуацию людей, обследуют помещения зданий и прилегающие к ним территории.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

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Сегодня, 16 августа, около 10.00 в полицию поступила информация о заминировании четырех зданий львовских фитнес-клубов, расположенных на улицах Зеленая, Елены Степановны, Роксоланы и Канского,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что на местах работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и работники других соответствующих служб. Правоохранители проводят эвакуацию людей, обследуют помещения зданий и прилегающие к ним территории.

Сейчас полицейские устанавливают личность, которая сообщила о заминировании и решают вопрос об открытии уголовного производства.

Теги: Новости Украины Новости Львова Полиция
Источник: 24 канал
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