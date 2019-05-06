Во Львове состоится 10 юбилейная конференция Lviv Project & Product Management Day 2019

25 мая во Львове состоится крупнейшая в Западной Украине конференция.

Она посвящена проектному менеджменту в IT – Lviv Project & Product Management Day 2019. В этом году конференция соберет 16 спикеров, более 300 проектных менеджеров и топ-менеджеров аутсорсинговых IT-компаний.

"Уже более 10 лет серия событий Project Management Day проходит в крупнейших центрах развития технологий в Украине – Киеве, Львове, Харькове и Одессе. На каждой из них мы собираем 50 специалистов и более 400 участников. Однако этой весной формат Lviv Project & Product Management Day 2019 будет отличаться от всех событий для проектных менеджеров, на которых вам довелось побывать. Только два потока – Project Management и Product Management, только наиболее актуальные знания", – сообщили организаторы.

Lviv Project & Product Management Day 2019 состоится во Львовском дворце искусств. Детали о событии на Facebook. Билеты на конференцию можно заказать на сайте Lviv Project & Product Management Day 2019.