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      Во Львове состоится 10 юбилейная конференция Lviv Project & Product Management Day 2019

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      Lviv Project & Product Management Day 2019
      Lviv Project & Product Management Day 2019

      25 мая во Львове состоится крупнейшая в Западной Украине конференция.

      Она посвящена проектному менеджменту в IT – Lviv Project & Product Management Day 2019. В этом году конференция соберет 16 спикеров, более 300 проектных менеджеров и топ-менеджеров аутсорсинговых IT-компаний.

      "Уже более 10 лет серия событий Project Management Day проходит в крупнейших центрах развития технологий в Украине – Киеве, Львове, Харькове и Одессе. На каждой из них мы собираем 50 специалистов и более 400 участников. Однако этой весной формат Lviv Project & Product Management Day 2019 будет отличаться от всех событий для проектных менеджеров, на которых вам довелось побывать. Только два потока – Project Management и Product Management, только наиболее актуальные знания", – сообщили организаторы.

      Lviv Project & Product Management Day 2019 состоится во Львовском дворце искусств. Детали о событии на Facebook. Билеты на конференцию можно заказать на сайте Lviv Project & Product Management Day 2019.

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      Теги: Новости Украины Новости Львова
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