Во Львове состоится масштабная конференция по проектному менеджменту в сфере IT

В субботу, 26 мая, во Львове состоится самая масштабная в Украине конференция, посвященная проектному менеджменту в IT - Lviv Project Management Day.

На конференцию съедутся 400 проектных менеджеров со всей Украины и около 50 докладчиков-практиков, которые будут делиться примерами успешного управления проектами. Часть из них – представители глобальных IT-компаний, которые сейчас находятся на острие конкуренции в новых технологических нишах, следовательно могут рассказать об инновационных методиках в управлении проектами, сообщили организаторы.

Во время конференции обсудят основные тренды отрасли, новые тенденции в проектном менеджменте; представят примеры успешных методик и разбирать проекты, которые потерпели неудачу; анализировать методики, которые помогают предотвратить выгорание работников в ходе реализации IT-проектов и тому подобное.

Работа конференции тематически будет разделена на пять потоков: "РМ-практики" – для тех, кто начал карьеру в управлении проектами и командами; РМ-модели" – для опытных проектных менеджеров и исполнительных директоров аутсорсинговых IT-компаний; "Agile и гибкие методологии в проектном менеджменте"; "Product мanagement" и серия мастер-классов.

Участники конференции получат по десять единиц профессионального развития PDU. Также Участие в конференции может быть засчитано как формальное обучение для прохождения квалификации на сертификацию PMP.

Детали относительно участия в Lviv Project Management Day по ссылке.