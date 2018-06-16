Во Львове спасли лису, которая упала в заброшенный бассейн: увлекательное видео
Вчера, 15 июня, львовские спасатели вытащили лису, которая упала в заброшенный бассейн на улице Погулянка и не могла выбраться из него.
Соответствующее видео обнародовало Главное управления ГСЧС Украины во Львовской области в Facebook.
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Отмечается, что сообщение о происшествии с животным поступило к спасателям 15 июня в 17:29.
Информацию о лисице, которая упала в бассейн глубиной 2 метра, рассказали дети, что прогуливались рядом.
Спасатели с помощью спасательной веревки вытащили лису из бассейна. Животное не пострадало,
– отметили в ГСЧС.
Источник: 24 Канал
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