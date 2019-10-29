Во Львове стартовал Форум Современных Преподавателей "Образование 3.0"
Сегодня, 29 октября, во Львове стартовал Форум Современных Преподавателей "Образование 3.0", который реализуется в рамках социального проекта "Образовательный Хаб: территория новых возможностей для каждого" при поддержке управления ІТ Львовского городского совета.
Мероприятие посетил городской председатель Львова Андрей Садовый.
"Большое спасибо нашим коучам за то, что они приехали и отдают нам свое время, свою энергию. В действительности мой месседж очень короткий: мы живем в мире, который меняется очень быстрыми темпами, и мы не знаем, что нас ждет в будущем. Поэтому нам нужно учить детей жить в мире, который меняется. Нам необходимо развивать в них креативность через музыку, рисование, танцы и нестандартный подход.
Учителя должны эмоционально гореть. Каждый урок должен быть как последний урок в вашей жизни. Когда вы будете так жить, дети будут вас любить. Вы станете примером, поэтому вам будет очень легко подавать им информацию", – отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.
В частности, на Форуме состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Львовским городским советом и Ассоциацией инновационного и цифрового образования, целью которого является объединение усилий в создании новых возможностей для жителей города по саморазвитию, получению работы своей мечты, открытию собственного дела, остановки трудовой миграции за границу и формированию эффективного рынка человеческого капитала в городе.
"Мир очень быстро меняется, и в нем развивается много интерактивных вещей. Очень важно то, чтобы мы следили за трендами и смогли привлекать лучшие экспертизы. Вы знаете, что есть собственная позиция городского совета и мэра в том, чтобы мы увеличили количество мультибордов в школах, а также количество soft, который должен касаться различных предметов. Однако здесь возникает вопрос, чтобы мы могли качественно использовать все инструменты, которые у нас есть. Именно поэтому, одна из предыдущих встреч, которую мы проводили в подобном формате касалась сервисов, предоставляемых Google и другими компаниями-гигантами. Сейчас существует много таких ресурсов и важно, чтобы вы также имели доступ ко всем ним", – отметил заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко.
В мероприятии приняли участие около 120 учителей УОСО и преподавателей УВО. Да, цель Форума Современных Преподавателей "Образование 3.0" – подготовить учителей и преподавателей к трансформации системы образования Украины и сформулировать новую парадигму процесса преподавания согласно современным требованиям общества и Новой Украинской Школы
Затем участники Форума получили новые знания от экспертов в сфере образования: Виталия Зубкова – автора самого массового образовательного проекта Украина "Lingva.Skills", Владимира Страшко – консультанта руководителей ведущих компаний по личностному развитию, Сергея Веретюк – председателя Ассоциации инновационной и цифровой образования, эксперта с многолетним опытом в сфере Т, телеком, диджитализации и цифровой образования, Сергея Тараненко – тренер по коммуникациям и эмоционального интеллекта, сертифицированного методолога учебных программ и тренингов, мастер НЛП с психологии.
Модератор мероприятия, Мария Богуслав, директор "Образовательного Хаба: территории новых возможностей для каждого" отметила, что Форум Современных Преподавателей, будет проводиться на постоянной основе во всех регионах страны.
На Форуме также была представлена учебная программа для украинских преподавателей "Искусство преподавания", к которой можно приобщиться бесплатно, чтобы на постоянной основе, улучшать свои профессиональные навыки.
Учебная программа "Искусство преподавания" расположена на портале Социального проекта "Образовательный Хаб города Киева: территория новых возможностей для каждого". Там же встроено рейтинг успеваемости, по которому преподаватели могут увидеть свой собственный прогресс в овладении современными знаниями и навыками.