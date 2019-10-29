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      Во Львове стартовал Форум Современных Преподавателей "Образование 3.0"

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      Во Львове стартовал Форум Современных Преподавателей "Образование 3.0"

      Сегодня, 29 октября, во Львове стартовал Форум Современных Преподавателей "Образование 3.0", который реализуется в рамках социального проекта "Образовательный Хаб: территория новых возможностей для каждого" при поддержке управления ІТ Львовского городского совета.

      Мероприятие посетил городской председатель Львова Андрей Садовый.

      "Большое спасибо нашим коучам за то, что они приехали и отдают нам свое время, свою энергию. В действительности мой месседж очень короткий: мы живем в мире, который меняется очень быстрыми темпами, и мы не знаем, что нас ждет в будущем. Поэтому нам нужно учить детей жить в мире, который меняется. Нам необходимо развивать в них креативность через музыку, рисование, танцы и нестандартный подход.

      Учителя должны эмоционально гореть. Каждый урок должен быть как последний урок в вашей жизни. Когда вы будете так жить, дети будут вас любить. Вы станете примером, поэтому вам будет очень легко подавать им информацию", – отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

      В частности, на Форуме состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Львовским городским советом и Ассоциацией инновационного и цифрового образования, целью которого является объединение усилий в создании новых возможностей для жителей города по саморазвитию, получению работы своей мечты, открытию собственного дела, остановки трудовой миграции за границу и формированию эффективного рынка человеческого капитала в городе.

      "Мир очень быстро меняется, и в нем развивается много интерактивных вещей. Очень важно то, чтобы мы следили за трендами и смогли привлекать лучшие экспертизы. Вы знаете, что есть собственная позиция городского совета и мэра в том, чтобы мы увеличили количество мультибордов в школах, а также количество soft, который должен касаться различных предметов. Однако здесь возникает вопрос, чтобы мы могли качественно использовать все инструменты, которые у нас есть. Именно поэтому, одна из предыдущих встреч, которую мы проводили в подобном формате касалась сервисов, предоставляемых Google и другими компаниями-гигантами. Сейчас существует много таких ресурсов и важно, чтобы вы также имели доступ ко всем ним", – отметил заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко.

      В мероприятии приняли участие около 120 учителей УОСО и преподавателей УВО. Да, цель Форума Современных Преподавателей "Образование 3.0" – подготовить учителей и преподавателей к трансформации системы образования Украины и сформулировать новую парадигму процесса преподавания согласно современным требованиям общества и Новой Украинской Школы

      Затем участники Форума получили новые знания от экспертов в сфере образования: Виталия Зубкова – автора самого массового образовательного проекта Украина "Lingva.Skills", Владимира Страшко – консультанта руководителей ведущих компаний по личностному развитию, Сергея Веретюк – председателя Ассоциации инновационной и цифровой образования, эксперта с многолетним опытом в сфере Т, телеком, диджитализации и цифровой образования, Сергея Тараненко – тренер по коммуникациям и эмоционального интеллекта, сертифицированного методолога учебных программ и тренингов, мастер НЛП с психологии.

      Модератор мероприятия, Мария Богуслав, директор "Образовательного Хаба: территории новых возможностей для каждого" отметила, что Форум Современных Преподавателей, будет проводиться на постоянной основе во всех регионах страны.

      На Форуме также была представлена ​​учебная программа для украинских преподавателей "Искусство преподавания", к которой можно приобщиться бесплатно, чтобы на постоянной основе, улучшать свои профессиональные навыки.

      Учебная программа "Искусство преподавания" расположена на портале Социального проекта "Образовательный Хаб города Киева: территория новых возможностей для каждого". Там же встроено рейтинг успеваемости, по которому преподаватели могут увидеть свой собственный прогресс в овладении современными знаниями и навыками.

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Андрей Садовой
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