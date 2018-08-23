Во Львове стартовал международный фестиваль "Етновир"

23 августа во Львове начался фестиваль фольклора "Етновир". Многодневный праздничный марафон ко Дню независимости стартовал маршем-парадом по центральным улицам города.

Колоритный фест сегодня собрал около 200 участников.

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Фольклорные коллективы из разных уголков мира представят культуру своей страны. В частности, Индонезии, Хорватии, Италии, Словакии, Латвии. Будет презентация кухни народов мира, а также танцевальные мастер-классы.

У нас в этом году много дебютов. Впервые приехали представители Хорватии, Индонезии, Латвии. Будет традиционный этнофешн, где можно будет посмотреть на костюмы других народов мира. Мы ждем еще гостей из Италии и Египта, которые на украинских границах немного задержались. Но мы надеемся что "Етновир" будет дарить культуру народов мира и показывать украинскую, – сказал организатор фестиваля "Етновир" Андрей Сидор.

Завершится фестиваль 26 августа традиционным совместным исполнением гуцульского танца аркан, который выполнят все коллективы на сцене на площади Рынок.

Видеокомментарий организатора