Во Львове стартует образовательно-развлекательная программа для детей "Я – будущий строитель"

В мае во Львове начнется ряд мероприятий, посвященных настоящему празднику строительства среди детей города.

Программа "Я – будущий строитель", инициированная президентом строительной корпорации РИЕЛ Ростиславом Мельником и коллективом компании призвана рассказать и показать детям в игровой форме, что строительство – интересное и многогранное дело.

Во время ивентов дети смогут в игровой форме приобщиться к разнообразным строительным процессам. Организаторы говорят, что хотят научить подрастающее поколение, как элементарным вещам, например правильно и безопасно забить гвоздь, так и фундаментальным – рассказать о принципах профессии, о ее преимуществах и других интересных аспектах. Участие в мероприятиях бесплатное. Дети будут заняты играми и развлечениями, в то время как родители смогут несколько часов отдохнуть.

Активности будут проходить в формах конкурсов, мастер-классов и тематических развлечений с аниматорами и профессиональными строителями. На строительной площадке будет тематическая фотозона, конструкторы для детей всех возрастов и настоящие строительное принадлежности. Также малышей ждут призы и подарки.

К участию приглашаются дети в возрасте от 3 до 11 лет. Первые мероприятия пройдут в начале мая по следующим адресам:

1 мая, среда, ул. Широкая, 88 – 16.00;

2 мая, четверг, ул. Выговского, 3 – 16.00;

3 мая, пятница, ул. Львовская, 15, Брюховичи, ост. Джерело – 16.00.

С деталями, анонсами и новостями детской программы "Я – будущий строитель" можно ознакомиться на сайте проекта и на странице в Facebook. Также после каждого ивента участники смогут найти на этих ресурсах свое фото.