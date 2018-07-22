Во Львове стреляли в девушку-скрипачку

В воскресенье, 22 июля, в четыре часа дня на площади Кафедральной неизвестный стрелял из травматического оружия в девушку, которая играла на скрипке для горожан и гостей Львова. Следствием стало ранение левого бедра и госпитализация.

Об этом сообщила "Горячая линия" Львов на своей странице в Facebook.

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Стрелявший скрылся с места совершения преступления, а пострадавшая была госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи. Раненая девушка сегодня вечером планировала возвращаться домой в Миргород.

Опубликовано фото – кадр с камеры видеонаблюдения, где указано место, в котором произошло преступление.



Стоп-кадр с камеры видеонаблюдения места совершения преступления

Правоохранители предполагают, что злоумышленник был не один, а действовал с группой. Поэтому просят свидетелей инцидента обращаться на горячую линию города или непосредственно в полицию.

Напомним, что в селе Железный порт Херсонской области пьяный мужчина устроил стрельбу из газового пистолета. К счастью, никто не пострадал.