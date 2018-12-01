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      Во Львове суд оштрафовал поляков, которые попытались зажечь файеры на Лычаковском кладбище

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      Во Львове суд оштрафовал поляков, которые попытались зажечь файеры на Лычаковском кладбище
      Во Львове суд оштрафовал поляков, которые попытались зажечь файеры на Лычаковском кладбище / Коллаж 24 канал

      Лычаковский райсуд Львова признал виновными в хулиганстве 3 польских студентов, которые подожгли 2 файера неподалеку польских военных захоронений на Лычаковском кладбище города. В качестве наказания теперь каждый из студентов должен уплатить штраф в размере 8500 гривен.

      Об этом сообщает пресс-служба суда.

      24 канал сообщал, что 22 ноября полиция Львова задержала на Лычаковском кладбище 3 польских студентов, которые собирались зажечь файеры на кладбище. В мэрии этот поступок поляков назвали провокацией.

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      При рассмотрении дела в суде студенты признали свою вину и раскаялись, попросили прощения за содеянное и способствовали раскрытию преступления.

      Согласно обвинительному акту, трое граждан Польши,... подойдя к польским военным захороненим, подожгли два фаера, создавая опасность повреждения захоронений, с целью унизить память об умершем, продемонстрировать пренебрежительное отношение к месту захоронения и общественным, религиозным принципам и традициям, без уведомления соответствующих органов местного самоуправления о проведении акции с применением пиротехнических средств,
      – говорится в заявлении суда.

      Приговор суда еще не вступил в законную силу, поэтому в течение 30 дней может быть обжалован в апелляционном суде.

      Теги: Новости Украины Новости Польши студенты Штрафы Новости Львова
      Источник: 24 канал
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