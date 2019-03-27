Во Львове судят пророссийского боевика с Донбасса: видео

В Галицком районном суде Львова судят луганчанина Дмитрия Вишникина, который в начале войны перешел на сторону боевиков. Затем бежал в Москву на заработки, но в конце концов решил вернуться на территорию, подконтрольную Украине.

Задержанный заявил, что в боевых действиях участия не принимал и не совсем понимает, что происходит.

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"Я понятия не имею, кто там россияне. Там у всех одна форма", – сказал Вишникин.

Адвокат Виктор Чевгуз также подтверждает легенду Вишникина. Что интересно, адвокат в свое время был защитником Надежды Савченко и даже российского контрактника Виктора Агеева, которого взяли в плен украинцы.

По статье о создании террористической организации Дмитрию Вишникину "светит" от 8 до 15 лет лишения свободы.



Дмитрий Вишникин

Следующее заседание по делу Вишникина назначили на 13 мая. До окончательного приговора, по словам защитников, осталось несколько слушаний.

Что известно о Дмитрии Вишникине?

На сайте "Миротворец" он указан как командир батальона "милиции" оккупированной Луганщины. Там прослужил четыре месяца и сбежал в Москву на заработки. Впоследствии решил вернуться уже, но не на оккупированную территорию. На блокпосту его и задержали украинские силовики. Теперь Вишникин утверждает, что он не сепаратист, а в военную часть боевиков попал случайно.