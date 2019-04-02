08:31
2 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В РФ изобрели галлюциногенное оружие. Путин возвращает Мишу
      Вєсті Кремля
      00:01, сегодня
      Вести.UA: Ляшко придумал, как стать президентом. Порошенко передает Зеленскому символы власти
      Вєсті.UA
      23:12, 1 апреля
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Во Львове трагически погибла известная художница Оксана Бондарук

      173 Читати новину українською
      Во Львове погибла художница Оксана Бондарук
      Во Львове погибла художница Оксана Бондарук / Коллаж 24 канала

      Во Львове в ночь на понедельник, 1 апреля, в собственной художественной студии умерла 47-летняя художница-модельер Оксана Бондарук, основательница известной Школы искусств. Вероятной причиной смерти женщины стало отравление угарным газом.

      Муж художницы нашел ее мертвой утром в понедельник в студии искусств, что расположена в многоквартирном доме. Сам мужчина попал в больницу со средней степенью тяжести, передает пресс-служба Львовского городского совета.

      Читайте также: Умерла Зинаида Цесаренко – заслуженная артистка Украины

      Кроме женщины, в квартире нашли мертвой ее собаку. В тот вечер она как раз купала собаку в ванне, где была газовая колонка.

      Купала собаку. Муж в это время на кухне включил механическую вытяжку и она создала обратную тягу. Продукты сгорания стало затягивать в помещение и она получила смертельную дозу,
      – рассказал начальник отдела надзора на производстве ГУ Гоструда Львовщины Игорь Проц.

      Оксана Бондарук – львовская художница, художница-модельер, стилист, визажист, занималась созданием костюмов. Также она была основательницей и директором "Школы современных искусств Оксаны Бондарук", где и преподавала.

       

       

      blog_ava
      Испания выделит более миллиона евро на создание электростанции в Чернобыле
      сегодня
      141
      Теги: Новости Украины Новости культуры Новости Львова Исскусство Потери
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выборы показали – страна Украина еще ребенок
      1 апреля , 22:00 Выборы показали – страна Украина еще ребенок
      Блог Соцмережі 3155
      Зеленский и Порошенко выходят во второй тур – согласны ли вы с результатами?
      ОПРОС
      31 марта , 20:42 Зеленский и Порошенко выходят во второй тур – согласны ли вы с результатами?
      4873
      Как компания Apple смогла стать успешной
      1 апреля , 21:00 Как компания Apple смогла стать успешной
      Олена Кандяк 157
      Что надо знать о дебатах между Порошенко и Зеленским: на что они повлияют
      1 апреля , 20:32 Что надо знать о дебатах между Порошенко и Зеленским: на что они повлияют
      Світлана Попова 2094
      Президентские квадратные метры: как выглядят резиденции мировых лидеров
      1 апреля , 20:01 Президентские квадратные метры: как выглядят резиденции мировых лидеров
      210
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Как проголосовать не по месту прописки: советы для переселенцев и украинцев за рубежом
       21 января , 22:58
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Ярмоленко получил месседж и интересную оценку от лучшего игрока Вест Хэма
       2 августа 2018 , 15:04
      Экс-игрок сборной Украины получил красную карточку в Испании в первом же матче после дисквалификации
       8 декабря 2018 , 21:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук