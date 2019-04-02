Во Львове трагически погибла известная художница Оксана Бондарук

Во Львове в ночь на понедельник, 1 апреля, в собственной художественной студии умерла 47-летняя художница-модельер Оксана Бондарук, основательница известной Школы искусств. Вероятной причиной смерти женщины стало отравление угарным газом.

Муж художницы нашел ее мертвой утром в понедельник в студии искусств, что расположена в многоквартирном доме. Сам мужчина попал в больницу со средней степенью тяжести, передает пресс-служба Львовского городского совета.

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Кроме женщины, в квартире нашли мертвой ее собаку. В тот вечер она как раз купала собаку в ванне, где была газовая колонка.

Купала собаку. Муж в это время на кухне включил механическую вытяжку и она создала обратную тягу. Продукты сгорания стало затягивать в помещение и она получила смертельную дозу,

– рассказал начальник отдела надзора на производстве ГУ Гоструда Львовщины Игорь Проц.

Оксана Бондарук – львовская художница, художница-модельер, стилист, визажист, занималась созданием костюмов. Также она была основательницей и директором "Школы современных искусств Оксаны Бондарук", где и преподавала.