Во Львове трамвай наехал на женщину, ей ампутировали ногу

В четверг, 21 июня, во Львове женщина попала под переднюю тележку трамвая на конечной остановке маршрута №3 возле аквапарка. Инцидент произошел около трех часов дня.

Колесо трамвая переехало правую ногу – между лодыжкой и коленом, пишет ZaxidNet.

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Спасатели домкратами подняли трамвай из колеи, вытащили пострадавшую и доставили в больницу.

На место происшествия оперативно прибыли медики, работники ГСЧС, службы ЛКП "Львовэлектротранс". Спасатели приподнял вагон и освободили женщину из-под него. После этого медки оказали ей первую помощь и госпитализировали,

– рассказал представитель ЛКП "Львовэлектротранс" Иван Бондар.

Женщине провели срочную операцию и ампутировали ногу ниже колена. Она находится в реанимации, и угрозы ее жизни нет.

Видео с места событий