Во Львове трое человек отравились угарным газом

Во Львове от угарного газа пострадали трое человек – 44 года, 43 года и 19 лет.

Об этом сообщили на "Горячей линии города", передает пресс-служба городского совета. Читайте также: Мать не успела спасти сыновей: пожар на Житомирщине унес жизни двух малолетних детей Инцидент произошел на ул. И. Левинского в субботу, 7 апреля. Причины происшествия выясняют. Пострадавших доставили в областную клиническую больницу. Их состояние оценивают как средней тяжести.