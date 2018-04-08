Во Львове трое человек отравились угарным газом
Во Львове от угарного газа пострадали трое человек – 44 года, 43 года и 19 лет.
Об этом сообщили на "Горячей линии города", передает пресс-служба городского совета.
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Инцидент произошел на ул. И. Левинского в субботу, 7 апреля. Причины происшествия выясняют. Пострадавших доставили в областную клиническую больницу. Их состояние оценивают как средней тяжести.
Источник: 24 Канал
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