Во Львове участников марша за права женщин забросали яйцами: фото

Во Львове 8 марта прошел марш за права женщин, в котором приняли участие женщины и мужчины. Они считают, что все должны быть в равных условиях. Однако неизвестные некоторых участниц акции забросали яйцами и обругали.

Потерпевшие женщины будут обращаться в полицию. Об этом на своей странице в фейсбук сообщила Марта Чумало, одна из феминисток и организаторов марша.

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По словам женщины, инцидент произошел на улице Федорова. Участниц акции забросали в спину яйцами и кричали, чтобы те покинули Украину.



Женщин забросали яйцами / фото Марта Чумало Феминистки будут обращаться в полицию / фото Марта Чумало

Что известно о Марше женщин во Львове?

В Международный женский день, 8 марта, женщины по всему миру собираются на марши и митинги. Акции несут идею о расширении женских прав, а участницы выступают против сексизма и Патриархата.



Главным требованием марша, который прошел во Львове была ратификация Стамбульской конвенции, которая направлена на предотвращение домашнего насилия и насилия в отношении женщин.



В то же время, возле городского совета Львова почти 3 десятка человек провели акцию против абортов.