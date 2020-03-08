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      Во Львове участников марша за права женщин забросали яйцами: фото

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      Во Львове 8 марта прошел марш за права женщин, в котором приняли участие женщины и мужчины. Они считают, что все должны быть в равных условиях. Однако неизвестные некоторых участниц акции забросали яйцами и обругали.

      Потерпевшие женщины будут обращаться в полицию. Об этом на своей странице в фейсбук сообщила Марта Чумало, одна из феминисток и организаторов марша.

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      По словам женщины, инцидент произошел на улице Федорова. Участниц акции забросали в спину яйцами и кричали, чтобы те покинули Украину.


      Женщин забросали яйцами / фото Марта Чумало Феминистки будут обращаться в полицию / фото Марта Чумало

      Что известно о Марше женщин во Львове?
      В Международный женский день, 8 марта, женщины по всему миру собираются на марши и митинги. Акции несут идею о расширении женских прав, а участницы выступают против сексизма и Патриархата.

      Главным требованием марша, который прошел во Львове была ратификация Стамбульской конвенции, которая направлена на предотвращение домашнего насилия и насилия в отношении женщин.

      В то же время, возле городского совета Львова почти 3 десятка человек провели акцию против абортов.

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: 8 марта Гендерное равенство Новости Львова Новости Украины
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