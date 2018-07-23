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Во Львове угарным газом отравились трое американцев и украинка

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В больницы Львова доставили 4 человека с отравлением угарным газом
В больницы Львова доставили 4 человека с отравлением угарным газом / theinsider.ua

Во Львове в квартире на улице Замарстыновской угарным газом отравились четверо человек. Среди них – две несовершеннолетние гражданки США. Их доставили в больницы города.

Об этом информирует пресс-служба Львовского городского совета.

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23 июля в 14.14 час поступило сообщение от Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф о том, что во Львове в квартире на ул. Замарстыновской, 24 отравились угарным газом четверо человек,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что отравились украинка из Днепра 1956 года рождения и три американки из штата Техас 1982, 2010 и 2006 годов рождения. Их всех отправили в больничные заведения города.

Работники "Львовгаза" уже перекрыли подачу газа в квартиры. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют.

Напомним, в начале июля во Львове уже случился похожий случай: тогда от отравления угарным газом уже погибла туристка, ее парня доставили в больницу.

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Львова
Источник: 24 канал
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