Во Львове угарным газом отравились трое американцев и украинка

Во Львове в квартире на улице Замарстыновской угарным газом отравились четверо человек. Среди них – две несовершеннолетние гражданки США. Их доставили в больницы города.

Об этом информирует пресс-служба Львовского городского совета.

Читайте также: Власти Львова окажут материальную помощь родственникам погибших в Скниловской катастрофе

23 июля в 14.14 час поступило сообщение от Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф о том, что во Львове в квартире на ул. Замарстыновской, 24 отравились угарным газом четверо человек,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что отравились украинка из Днепра 1956 года рождения и три американки из штата Техас 1982, 2010 и 2006 годов рождения. Их всех отправили в больничные заведения города.

Работники "Львовгаза" уже перекрыли подачу газа в квартиры. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют.

Напомним, в начале июля во Львове уже случился похожий случай: тогда от отравления угарным газом уже погибла туристка, ее парня доставили в больницу.