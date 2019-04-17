12:17
17 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путину поднять свой рейтинг. Отныне в РФ есть платные перекрестки
      Вєсті Кремля
      00:30, сегодня
      Вести.UA: Громкое возвращение Савченко. Ляшко решил подкачаться
      Вєсті.UA
      19:49, 16 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Во Львове улицу, которая была закрыта 9 лет, снова открыли для пешеходов: что изменилось

      25 Читати новину українською
      Улица Федорова в центре Львова была закрыта 9 лет
      Улица Федорова в центре Львова была закрыта 9 лет / 24 канал

      В центре Львова снова открыли для туристов и жителей города улицу, которая была закрытой для пешеходов 9 лет.

      Речь идет об улице Федорова, неподалеку от Площади Рынок в центральной части города.

      Смотрите также: В Киеве археологи нашли древнюю улицу: фото с места раскопок

      Почему улица была закрыта?

      В 2010-м часть улицы закрыли как для пешеходов, так и автомобилей ради строительства гостиницы.

      На месте разрушенного дома на Федорова, 28 к Евро-2012 планировали построить гостиницу. Однако после нескольких судебных исков строительство замерло на этапе сооружения фундамента.

      Иски подали еврейские организации, которые оспаривали постановление Львовского горсовета о продаже этого участка застройщику ООО "Украинские инвестиционные системы".

      Как информирует Zaxid.net в 2014-м суд признал постановление недействительным, а в 2016-м с застройщиком было заключено соглашение о выкупе участка с незавершенным строительством. На этом месте таки планируют достроить отель.

      На протяжении всех 9 лет улица была перекрыта строительными заборами.

      вулиця Федорова Львів
      9 лет проход через улицу Федорова был закрыт//Фото: Facebook сообщества "Зручне місто"

      Как улица выглядит сейчас?

      В начале апреля на улице Федорова организовали сквозной проход. Теперь ею можно беспрепятственно пройти от улицы Русской до площади Колиивщины, хотя строительные заборы и леса вдоль прохода все еще остались.

      В начале апреля стало известно, что посреди Парка культуры во Львове построят первую во Львове гостинницу сети Hilton.

      читайте также:
      •  
      blog_ava
      Главные новости 16 апреля: соглашение о дебатах на "Олимпийском", Савченко и Рубан на свободе
      сегодня
      2759
      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Новости Львова Скандальные застройки Строительство
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В Госдуме РФ приняли решение об автономном интернете: какие могут быть последствия?
      сегодня , 12:01 В Госдуме РФ приняли решение об автономном интернете: какие могут быть последствия?
      Злой Одессит 215
      Как результаты выборов повлияют на ход реформ в Украине
      сегодня , 10:02 Как результаты выборов повлияют на ход реформ в Украине
      Світлана Попова 564
      Новинка, которую ждали: Mercedes-Benz GLE
      15 апреля , 14:00 Новинка, которую ждали: Mercedes-Benz GLE
      Бойовики "ДНР" зривають посівну і змушують фермерів платити побори
      сегодня , 08:40 Бойовики "ДНР" зривають посівну і змушують фермерів платити побори
      Олексій Чибісов 770
      "Аякс" сенсационно выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов: видео
      сегодня , 07:40 "Аякс" сенсационно выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов: видео
      604
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук