Во Львове улицу, которая была закрыта 9 лет, снова открыли для пешеходов: что изменилось
В центре Львова снова открыли для туристов и жителей города улицу, которая была закрытой для пешеходов 9 лет.
Речь идет об улице Федорова, неподалеку от Площади Рынок в центральной части города.
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Почему улица была закрыта?
В 2010-м часть улицы закрыли как для пешеходов, так и автомобилей ради строительства гостиницы.
На месте разрушенного дома на Федорова, 28 к Евро-2012 планировали построить гостиницу. Однако после нескольких судебных исков строительство замерло на этапе сооружения фундамента.
Иски подали еврейские организации, которые оспаривали постановление Львовского горсовета о продаже этого участка застройщику ООО "Украинские инвестиционные системы".
Как информирует Zaxid.net в 2014-м суд признал постановление недействительным, а в 2016-м с застройщиком было заключено соглашение о выкупе участка с незавершенным строительством. На этом месте таки планируют достроить отель.
На протяжении всех 9 лет улица была перекрыта строительными заборами.
9 лет проход через улицу Федорова был закрыт//Фото: Facebook сообщества "Зручне місто"
Как улица выглядит сейчас?
В начале апреля на улице Федорова организовали сквозной проход. Теперь ею можно беспрепятственно пройти от улицы Русской до площади Колиивщины, хотя строительные заборы и леса вдоль прохода все еще остались.
В начале апреля стало известно, что посреди Парка культуры во Львове построят первую во Львове гостинницу сети Hilton.