Во Львове улицу, которая была закрыта 9 лет, снова открыли для пешеходов: что изменилось

В центре Львова снова открыли для туристов и жителей города улицу, которая была закрытой для пешеходов 9 лет.

Речь идет об улице Федорова, неподалеку от Площади Рынок в центральной части города.

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Почему улица была закрыта?

В 2010-м часть улицы закрыли как для пешеходов, так и автомобилей ради строительства гостиницы.

На месте разрушенного дома на Федорова, 28 к Евро-2012 планировали построить гостиницу. Однако после нескольких судебных исков строительство замерло на этапе сооружения фундамента.

Иски подали еврейские организации, которые оспаривали постановление Львовского горсовета о продаже этого участка застройщику ООО "Украинские инвестиционные системы".

Как информирует Zaxid.net в 2014-м суд признал постановление недействительным, а в 2016-м с застройщиком было заключено соглашение о выкупе участка с незавершенным строительством. На этом месте таки планируют достроить отель.

На протяжении всех 9 лет улица была перекрыта строительными заборами.



9 лет проход через улицу Федорова был закрыт//Фото: Facebook сообщества "Зручне місто"

Как улица выглядит сейчас?

В начале апреля на улице Федорова организовали сквозной проход. Теперь ею можно беспрепятственно пройти от улицы Русской до площади Колиивщины, хотя строительные заборы и леса вдоль прохода все еще остались.

В начале апреля стало известно, что посреди Парка культуры во Львове построят первую во Львове гостинницу сети Hilton.