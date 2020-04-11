Во Львове умер Андрей Дуда – капеллан, волонтер, священник древнейшей львовской церкви

Поздно вечером 10 апреля умер священник Княжеского храма святого Николая, военный капеллан, волонтер, протоиерей Андрей Дуда. Он умер на 44-м году жизни от инсульта.

О неожиданной смерти капеллана Андрея Дуды сообщило Львовско-Сокальское епархиальное управление ПЦУ.

Обратите внимание Надеюсь, церкви не придется закрывать полностью, – митрополит ПЦУ

В конце суток 10 апреля, накануне Лазаревой субботы от инсульта внезапно отошел к Господу протоиерей Андрей Дуда,

– говорится в сообщении.

Священник умер на 44-м году жизни. Еще утром отец отслужил литургию в Княжем храме Святителя Николая в Львове, причащал верующих.

В Епархиальном управлении ПЦУ рассказали, что капеллан десятки раз ездил на передовую, на Донбассе проводил просветительские и милосерднические служения, очень любил Украину.

Отреагировало на смерть священника и Синодальное управление военного духовенства ПЦУ, выразив соболезнования родным и близким отца.

Поражен неожиданной печальной вестью – отец Андрей был Человеком с большой буквы, незаурядной личностью. Скучаю, но вечность его призвала и он отозвался,

– написал глава СУВД митрополит Иоанн (Яременко).

Прокомментировал потерю и мэр Львова Андрей Садовый.

Духовный наставник, искренний друг, умный собеседник. Отец Андрей для каждого из нас был очень особенным человеком. Готов всегда помочь, или здесь, во Львове, или там, на передовой,

– отметил Садовый.

И добавил, что община потеряла очень дорогого ей военного капеллана.

Что известно о капеллане Андрее Дуде

Он был клириком Свято-Николаевского храма во Львове – древнейшей львовской церкви, капелланом и волонтером.

В 2015 году отец Андрей вызвался к Синодальное управление военного духовенства с инициативой нести духовную службу на фронте.

Служил военным капелланом в 80-й бригаде десантно-штурмовых войск и получил награду – орден "За заслуги" III степени.

Был талантом – певцом, художником и декламатором поэзии. С волонтерами и военными Андрей готовил различные художественные программы, с которыми посещал бойцов на фронте.

Слова сожаления и соболезнования выразили и в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ ВСУ, где Андрей Дуда был капелланом. К ним присоединились епископ УГКЦ Степан Сус, бывший глава Львовской ОГА Маркиян Мальский, директор Львовского национального литературно-мемориального музея Ивана Франко Богдан Тихолоз.

Редакция 24 канала тоже выражает соболезнования семье и близким капеллана Андрея Дуды.