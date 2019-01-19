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      Во Львове умер один из лидеров ОУН

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      Во Львове умер один из лидеров ОУН Омелян Коваль
      Во Львове умер один из лидеров ОУН Омелян Коваль / Фото из открытых источников

      Во Львове на 99-м году жизни умер Омелян Коваль – один из лидеров Организации украинских националистов и узник нацистского лагеря "Аушвиц".

      Об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил на своей странице в Facebook.

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      Вятрович отметил, что в феврале Ковалю должно было исполниться 99 лет.

      Уходит история. Сейчас умер Омелян Коваль – один из лидеров ОУН (б), узник нацистского лагеря "Аушвиц". Там он победил смерть и, выйдя на свободу, взялся развивать украинское общество в Бельгии. На склоне лет нашел в себе силы еще раз пройти свою тяжелую жизнь, воссоздав её в воспоминаниях, которые оставил для потомков,
      – отметил он.

      К слову, последние годы жил Омелян Коваль в Украине. Вятрович также пообещал впоследствии обнародовать детали относительно прощания и захоронения Коваля.

      Кто такой Омелян Коваль?
      Омелян Коваль родился 24 февраля 1920 в селе Рахиня, теперь – Долинский район Ивано-Франковской области.

      С 1938 года стал членом ОУН. 1 июля 1941 года участвовал в провозглашении в Долине Акта восстановления Украинского государства. Впоследствии его арестовали спецслужбы, он находился в тюрьме на Лонцкого во Львове. Позже сидел в тюрьме "Монтелюпих" в Кракове, а оттуда его отправили 20 июля 1942 года в концлагерь "Аушвиц", с первой группой 25 украинских политзаключенных, названных "Bandera Gruppe". Среди них он был самым молодым. После эвакуации "Аушвица" 18 января 1945 года его отправили в концлагеря в Мавтгавзен, Мельк и Эбензе.

      Американцы освободили его 6 мая 1945 года. После войны Коваль поселился в Бельгии, стал организатором и руководителем Союза украинской молодежи в Бельгии, председателем Центральной управы СУМ, входил в Провод Заграничных частей ОУН, с 1957 года возглавлял полевой провод ОУН (б) в Бельгии, а в независимой Украине принимал участие в создании партии Конгресс украинских националистов. В 1997 году Омелян Коваль получил гражданство Украины, с 2013 года проживал во Львове.

      Теги: Новости Украины Новости политики УПА Новости Львова Потери
      Источник: 24 Канал
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