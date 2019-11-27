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      Во Львове за рулем авто умерла беременная женщина

      8 Читати новину українською
      Во Львове за рулем авто умерла беременная женщина / zaxid.net

      27 ноября в центре Львова прямо за рулем авто умерла беременная женщина. Она попала в ДТП, но предполагают, что ее смерть наступила до столкновения.

      Около полудня на перекрестке улиц Коновальца – Мельника произошло незначительное ДТП. Женщину, которая ехала в Mercedes и столкнулась с Opel, который ехал впереди, обнаружили без сознания. Об инциденте сообщает Zaxid.net.

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      Женщине вызвали скорую, однако медики лишь констатировали смерть. Спасти не удалось также ее ребенка. В полиции предполагают, что женщина могла умереть еще до момента столкновения.

      По состоянию на 17.00 корреспондент "Варта 1" на месте происшествия подтвердил, что погибла женщина 1992 года рождения. Ее срок беременности был 5-6 месяцев.

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      Теги: Криминал Новости Львова Аварии и ДТП Жертвы
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