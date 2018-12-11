00:21
12 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эксперименты дочери Путина. Избушка скандальной Захаровой
      Вєсті Кремля
      23:22, 11 декабря
      Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ
      Вєсті.UA
      20:26, 11 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Во Львове установили главную елку: фото

      18 Читати новину українською
      Львову подарили 20-ти метровую елку
      Львову подарили 20-ти метровую елку / Фото з вільних джерел

      11 декабря во Львов привезли главную елку, которая более 20 метров высотой. Она росла на частном подворье в одном из сел Яворивского района. Однако хозяева решили сделать подарок городу, чтобы как можно больше людей смогли оценить величие новогоднего дерева.

      На подворье семьи Петрух эта пихта росла более 30 лет.

      Читайте также: Когда зажгут главную новогоднюю елку 2019 года в Киеве: известна дата

      "Эту елку посадил еще мой папа. Когда расширяли дорогу, мы ее пересадили и с тех пор она себе растет. Теперь она выросла очень высокая и мы решили, что пусть львовяне смотрят на нее", – сказала владелица елки Надежда Петрух.

      Из-за величины ели была угроза оставить несколько домов без электричества.

      Ялинка для Львова

      Ель для Львова

      Пихта Надежды и Владимира Петрух – одна из трех претенденток на звание главной ели города. Срезали дерево более полутора часов. Грузовик доставила ель, которая весит три тонны, под Оперный театр, после монтажа ее будут украшать.

      Ялинку привезли під Оперний театр

      Ель привезли под Оперный театр

      Мы хотим, чтобы эта елка была сдержанной и классической. Скорее всего, не будем завешивать большим количеством игрушек, она и так красивая,
      – добавила директор департамента развития Львовского горсовета Наталья Бунда.

      Официально главную елку города засветят 18 декабря в канун Николая.

      Напомним, что 7 декабря в Киеве на Софийской площади установили главную елку страны. Новогоднее дерево украсили игрушками в виде хрусталиков, а главной концепцией стало северное сияние, которое будут круглосуточно излучать специальные экраны.

      Теги: Новости Украины Новости Львова Новогодние праздники
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 11 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 декабря: восстановление Насирова в должности, новости от пленных моряков
      11 декабря , 22:01 Главные новости 11 декабря: восстановление Насирова в должности, новости от пленных моряков
      254
      Завтра буде хаос, або Неприпустиме українське таксі
      11 декабря , 22:01 Завтра буде хаос, або Неприпустиме українське таксі
      Артем Овдієнко 947
      Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      11 декабря , 21:00 Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      Сергій Лещенко 699
      Как стать на квартирный учет: инструкция
      11 декабря , 19:01 Как стать на квартирный учет: инструкция
      Яніна Ткачук 305
      Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
      11 декабря , 19:01 Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
      Дмитро Снєгирьов 3958
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Члены С14 избили заместителя главы партии "Умная сила": фото и видео 18+
       6 июля , 14:31
      Белорусского рэпера Макса Коржа не пустили в Украину
       21 ноября 2017 , 21:13
      Радары вернулись - полиция взялась за контроль скорости на дорогах
       4 октября , 16:20
      Один из лидеров сборной Турции не сыграет против Украины – известна причина
       18 ноября , 23:27
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук