Во Львове установили главную елку: фото

11 декабря во Львов привезли главную елку, которая более 20 метров высотой. Она росла на частном подворье в одном из сел Яворивского района. Однако хозяева решили сделать подарок городу, чтобы как можно больше людей смогли оценить величие новогоднего дерева.

На подворье семьи Петрух эта пихта росла более 30 лет.

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"Эту елку посадил еще мой папа. Когда расширяли дорогу, мы ее пересадили и с тех пор она себе растет. Теперь она выросла очень высокая и мы решили, что пусть львовяне смотрят на нее", – сказала владелица елки Надежда Петрух.

Из-за величины ели была угроза оставить несколько домов без электричества.

Ель для Львова

Пихта Надежды и Владимира Петрух – одна из трех претенденток на звание главной ели города. Срезали дерево более полутора часов. Грузовик доставила ель, которая весит три тонны, под Оперный театр, после монтажа ее будут украшать.

Ель привезли под Оперный театр

Мы хотим, чтобы эта елка была сдержанной и классической. Скорее всего, не будем завешивать большим количеством игрушек, она и так красивая,

– добавила директор департамента развития Львовского горсовета Наталья Бунда.

Официально главную елку города засветят 18 декабря в канун Николая.

Напомним, что 7 декабря в Киеве на Софийской площади установили главную елку страны. Новогоднее дерево украсили игрушками в виде хрусталиков, а главной концепцией стало северное сияние, которое будут круглосуточно излучать специальные экраны.