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      Во Львове установили Рождественского Дидуха: яркие фото и видео

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      Львовяне установили Рождественского Дидуха / Фото с фейсбука: Кристина Процак

      Традиционно на Рождество во Львове установили Рождественского Дидуха. Его накануне изготовили мастера Музея народной архитектуры и быта имени Шептицкого. Горожане и гости Львова присоединились к праздничному шествию и вместе с мэром города Андреем Садовым зашагали к месту установки Дидуха. Как это было – смотрите фоторепортаж.

      Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, праздничное шествие началась в 12:00 возле ратуши. После этого люди собрались в колонну и прошлись по центральной площади города, а также по улицам Беринды и Театральной.

      К теме: Как можно развлечься во Львове на Рождество

      Традиционно Дидуха установили на площади Яворского. Рождественский символ изготовили из соломы и украсили разноцветными лентами, а его высота составляет примерно 4 метра.


      Рождественский Дидух​ / Фото: Кристина Процак


      Праздничное шествие во Львове / Фото: Кристина Процак

      К торжественному установлению Рождественского Дидуха присоединился и мэр Львова Андрей Садовый вместе с женой Екатериной.

      Дорогие львовяне и гости нашего города! Хочу поздравить всех нас с праздниками. Хочу, чтобы сегодня, на Святой ужин, каждая семья собралась дома за  своим семейным столом. Я бы хотел, чтобы мы сегодня были все вместе, вспомнили тех, кого сегодня нет с нами, чтобы сегодня мы пригласили во Львов тех, кто в одиночестве, потому что это большое семейное торжество для нашего города, для Украины и для всех украинцев в целом мире,
      – сказал Андрей Садовый.


      К торжественному установлению Рождественского Дидуха присоединился Андрей Садовый / Фото: Кристина Процак

      Кроме того, для львовян и гостей города выступали творческие коллективы: образцовый детский фольклорный ансамбль песни "Родничок", хор "Гомон" и ансамбль "Горганы".

      Смотрите фоторепортаж по установке Рождественского Дидуха / Фото: Кристина Процак

      К слову, установление Рождественского Дидуха во Львове является традиционным. Как отметил отец Украинской греко-католической церкви Михаил Белецкий, для украинцев Дидух является символом достатка и надежды на то, что Господь и в дальнейшем будет благосклонным к нам. С вынесением Рождественского Дидуха во Львове начинаются многочисленные праздничные мероприятия: шествие звездочетов, коляда, рождественские завтраки для нуждающихся людей.

      Смотрите видео: как во Львове устанавливали Рождественский Дидух

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Рождество Новости Львова Андрей Садовой Новогодние праздники
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