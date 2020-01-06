Во Львове установили Рождественского Дидуха: яркие фото и видео
Традиционно на Рождество во Львове установили Рождественского Дидуха. Его накануне изготовили мастера Музея народной архитектуры и быта имени Шептицкого. Горожане и гости Львова присоединились к праздничному шествию и вместе с мэром города Андреем Садовым зашагали к месту установки Дидуха. Как это было – смотрите фоторепортаж.
Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, праздничное шествие началась в 12:00 возле ратуши. После этого люди собрались в колонну и прошлись по центральной площади города, а также по улицам Беринды и Театральной.
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Традиционно Дидуха установили на площади Яворского. Рождественский символ изготовили из соломы и украсили разноцветными лентами, а его высота составляет примерно 4 метра.
Рождественский Дидух / Фото: Кристина Процак
Праздничное шествие во Львове / Фото: Кристина Процак
К торжественному установлению Рождественского Дидуха присоединился и мэр Львова Андрей Садовый вместе с женой Екатериной.
Дорогие львовяне и гости нашего города! Хочу поздравить всех нас с праздниками. Хочу, чтобы сегодня, на Святой ужин, каждая семья собралась дома за своим семейным столом. Я бы хотел, чтобы мы сегодня были все вместе, вспомнили тех, кого сегодня нет с нами, чтобы сегодня мы пригласили во Львов тех, кто в одиночестве, потому что это большое семейное торжество для нашего города, для Украины и для всех украинцев в целом мире,
– сказал Андрей Садовый.
К торжественному установлению Рождественского Дидуха присоединился Андрей Садовый / Фото: Кристина Процак
Кроме того, для львовян и гостей города выступали творческие коллективы: образцовый детский фольклорный ансамбль песни "Родничок", хор "Гомон" и ансамбль "Горганы".
Смотрите фоторепортаж по установке Рождественского Дидуха / Фото: Кристина Процак
К слову, установление Рождественского Дидуха во Львове является традиционным. Как отметил отец Украинской греко-католической церкви Михаил Белецкий, для украинцев Дидух является символом достатка и надежды на то, что Господь и в дальнейшем будет благосклонным к нам. С вынесением Рождественского Дидуха во Львове начинаются многочисленные праздничные мероприятия: шествие звездочетов, коляда, рождественские завтраки для нуждающихся людей.
Смотрите видео: как во Львове устанавливали Рождественский Дидух
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