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Во Львове в авто общественного активиста подбросили гранату: фото

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Во Львове в авто активиста Спринского подложили гранату
Во Львове в авто активиста Спринского подложили гранату / Колаж 24 канал

В субботу, 13 июня, во Львове на ул. Героев УПА в автомобиле руководителя общественной организации "Рабов в рай не пускают" Ивана Спринского обнаружили ручную гранату РГД-5. Неизвестные разбили боковое стекло автомобиля и, судя по оперативным фото, поставили на багажник ручную гранату.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Отметим, что взрыва гранаты не было.

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"Поступило сообщение от 32-летнего львовянина, о том, что неизвестный разбил окно в его автомобиле Audi А6. В багажном отделении салона заявитель обнаружил предмет, похожий на гранату РГД-5", – сообщили в полиции.

По информации работника львовской полиции Игоря Зинкевича, говорится об автомобиле, который принадлежит Спринскому.

Сам Спринский в комментарии изданию рассказал, что ему раньше никто не угрожал, поэтому аввтивист не знает, как это оценивать.

Это как-то так примитивно и глупо сделано, я не знаю, как оценивать этот случай. Взрывотехники сказали, что это не похоже на муляж, а похоже на боевую гранату. Возможно, это как-то связано с нашими публикациями относительно таможни или сутенера, но такого не было, чтобы кто-то четко мне говорил, что я буду иметь неприятности,
– рассказал глава "Рабов в рай не пускают".

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Гранату направили на экспертизу, дело расследует полиция.

Кто такой Иван Спринский?
активист Евромайдана, волонтер для украинской армии, воюющей на Донбассе, руководитель ОО "Рабов в рай не пускают", инициатор создания 1-й и 2-й медицинских рот при Нацгвардии Украины.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Львова Оружие
Источник: 24 Канал
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