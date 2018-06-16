Во Львове в магазине одежды произошел взрыв

В субботу, 16 июня, около 13:00, в львовском магазине подержанной одежды на Левандовке, неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет.

Об этом сообщил Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

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В магазине Евросекондхенд по ул. Широкая 81а неизвестный мужчина бросил предмет, похожий на взрывчатку, который взорвался и выделил сильный едкий дым и химический запах. Из-за задымления работники чувствуют себя плохо, говорят – печет в груди,

– рассказал он.

По словам свидетелей инцидента, злоумышленник сразу скрылся с места происшествия в сторону "Левандовского" рынка.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, в магазине взорвался взрывпакет для страйкбола. Пострадавших в результате инцидента нет.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.