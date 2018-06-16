16:27
16 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
26°C 17°C
  • воскресенье
    28°C 20°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Постоянные клиенты Путина. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
23:06, 15 июня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Российский помет на "Интере"
Вєсті.UA
21:45, 15 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Во Львове в магазине одежды произошел взрыв

72 Читати новину українською
В магазине подержанной одежды во Львове произошел взрыв
В магазине подержанной одежды во Львове произошел взрыв / Фото из открытых источников

В субботу, 16 июня, около 13:00, в львовском магазине подержанной одежды на Левандовке, неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет.

Об этом сообщил Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Читайте также: В ночном клубе Сум взорвали гранату: много пострадавших

В магазине Евросекондхенд по ул. Широкая 81а неизвестный мужчина бросил предмет, похожий на взрывчатку, который взорвался и выделил сильный едкий дым и химический запах. Из-за задымления работники чувствуют себя плохо, говорят – печет в груди,
– рассказал он.

По словам свидетелей инцидента, злоумышленник сразу скрылся с места происшествия в сторону "Левандовского" рынка.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, в магазине взорвался взрывпакет для страйкбола. Пострадавших в результате инцидента нет.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Теги: Новости Украины Полиция Взрыв Новости Львова
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
сегодня, 16:03 Українська медицина: топ-5 інновацій, що рятують життя
Інститут Просвіти 131
Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
сегодня, 15:00 Чому незалежність НАБУ стала "кісткою в горлі", а робота органу інколи доходить до абсурду
Олександра Дрік 35
Запрет на полеты дронами – одна из худших европейских практик
сегодня, 12:06 Запрет на полеты дронами – одна из худших европейских практик
Ілля Кенігштейн 670
Первый скандал, медведь-шоу и проукраинские матрешки– футбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 11:30 Первый скандал, медведь-шоу и проукраинские матрешки– футбольные курьезы ЧМ-2018
706
Кто такой Сорос и почему его боятся украинские чиновники и олигархи
сегодня, 11:00 Кто такой Сорос и почему его боятся украинские чиновники и олигархи
Сергій Фурса 589
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук