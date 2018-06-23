Во львовском торговом центре маленького ребенка поразило током

В субботу, 23 июня, в львовском торговом центре "ВАМ" ребенка 2014 года рождения ударило током.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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"23 июня ориентировочно в 16:00 во Львове на проспекте Красной Калины, 62, в торговом центре "ВАМ", было поражено электрическим током ребенка 2014 года рождения", – говорится в сообщении.

Пострадавшего с ожогами пальцев первой степени после поражения электрическим током в состоянии после судорог доставлено в ЛКМДКЛ.

Как сообщил ZAXID.NET дежурный врач-педиатр Львовской городской детской клинической больницы Григорий Троцкий, угрозы для жизни мальчика нет, его госпитализировали в педиатрическое отделение.

"Сейчас мальчик находится в удовлетворительном состоянии. Было поражение током, есть ожог трех пальцев на левой руке. После поражения были судороги, однако они самостоятельно прошли. Мальчик в сознании, но требует еще некоторого надзора", – отметил Троцкий.

По предварительной информации, мальчик получил ожоги, когда сунул руку за кофейный автомат, стоявший в торговом центре.

Обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.