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Во Львове вандалы разрисовали могилы советских военных: фото

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Во Львове вандалы разрисовали могилы советских военных
Во Львове вандалы разрисовали могилы советских военных / Zaxid.net

В ночь на четверг, 21 июня, во Львове неизвестные проникли на территорию Холма Славы и разрисовали желтой краской могильные плиты. Отметим, что акт вандализма был совершен в отношении могил советских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Нарушители разрисовали желтой краской могилу Николая Кузнецова, а также несколько других монументов", – отметили в ЛГА.

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В частности, вандалы написали на могиле Кузнецова слова "палач" и "враг УПА", а в центре могильной плиты нарисовали тризуб.

"Мы обнаружили это утром. Вызвали полицию. Еще ничего не чистили, потому что полиция должна была все зафиксировать, а сейчас будем пробовать снять краску", – рассказал директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к правонарушению. Также решается вопрос квалификации преступления согласно Уголовному кодексу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Львів вандалізм могили СРСР
Разрисованная могила Кузнецова

Львів вандалізм могили Монумент Слави СРСР

Разрисованный монумент во Львове

Что такое Холм Славы?
Мемориал во Львове в честь воинов, погибших в годы Первой мировой войны в 1914-1915 годах на Галичине, и в честь военных СССР, которые принимали участие в боях за Львов с немецкими войсками в 1944 году.

Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости Львова СССР
Источник: 24 канал
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