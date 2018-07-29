Во Львове вандалы совершили провокацию на Кладбище орлят

28 июля группа неизвестных повредила щиты вокруг скульптур львов на территории кладбища польских военных захоронений 1918-1920 годов, расположенных в пределах Лычаковского кладбища.

Об этом со ссылкой на директора ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаила Нагая информирует пресс-служба Львовского городского совета.

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По его словам, деревянные щиты выступали защитой от повреждений для исторических скульптур двух львов, стоящих перед аркой на входе к польским военным захоронениям.

Около 16 – 17 часов десяток молодчиков спортивной внешности начали ломать и вырывать эти щиты. Охране кладбища совместно с полицией удалось задержать одного из нарушителей.

Уже 29 июля во Львове состоялось судебное заседание над задержанным. Нарушитель признал вину. По результатам заседания его оштрафовали на 85 гривен по статье мелкое хулиганство, он должен заплатить еще 340 гривен судебного сбора.

Добавим, что задержанный – житель Польши. На судебном заседании также присутствовал представитель Генерального консульства Республики Польша во Львове.

Напомним, что это уже не первый акт вандализма на кладбище в Львове. В июне неизвестные проникли на территорию Холма Славы в городе и разрисовали желтой краской могильные плиты. Отметим, что акт вандализма был совершен в отношении могил советских военных.