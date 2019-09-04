Во Львове владелица побила студенток-квартиранток: полиция рассказала детали

Во Львове владелица квартиры на улице Богдана Хмельницкого жестоко избила девушек-студенток. Она угрожала им и выбрасывала личные вещи девушек через окно. Полиция уже открыла уголовное производство в отношении женщины.

Правоохранители открыли уголовное производство за умышленное легкое телесное повреждение, сообщили в полиции 24 канала. Сейчас продолжаются следственные действия.

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Следователь по делу рассказал, что впоследствии эксперты проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить, насколько сильные повреждения у студенток.

Если вину женщины докажут, то собственнице квартиры грозит штраф около 850 гривен, или исправительные работы на срок до 1 года.

Что известно о скандале между студентками и владелицей квартиры во Львове?

В сети появилось видео, на котором разъяренная хозяйка квартиры устроила громкий скандал студенткам. Сначала она ссорилась с другом девушек на улице, а потом зашла в помещение и начала кричать на девушек. Женщина постоянно обзывала их грубыми словами, перекидывала их вещи, а затем ударила и пнула ногой в живот одну из девушек.

Девушки сразу же заявили, что напишут заявление в полицию. Однако владелицу это не очень смутило, она сказала: "Мне по**й твое заявление, тварь поганая". Кроме того, женщина написала в полицию заявление на девушек. Она обвиняет их в порче мебели и вещей в квартире. Также женщина утверждает, что девушки якобы "превратили жилье в бордель".

Во Львове владелица побила студенток-квартиранток: видео 18+