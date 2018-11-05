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      Во Львове во время бегства от патрульных нетрезвый водитель перевернулся на авто: видео

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      Фото ДТП
      Фото ДТП / Фото из открытых источников

      Вечером, 4 ноября, львовские копы во время патрулирования заметили авто на иностранной регистрации, которое двигалось с выключенными фарами.

      Об этом сообщает полиция.

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      Во время патрулирования на ул. Коновальца патрульные увидели автомобиль Volkswagen Touran на иностранной регистрации, который ехал с выключенными фарами. Через громкоговоритель патрульные сказали водителю остановиться, однако он начал убегать.

      Авто въехало в забор и перевернулось, чудом 23-летний водитель обошелся без телесных повреждений.

      Поскольку у него были признаки алкогольного опьянения, ему предложили пройти проверку. 23-летний водитель согласился пройти ее в медицинском учреждении. Вывод по результатам проверки будет через 2 дня,
      – говорится в сообщении полиции.

      За нетрезвое вождение мужчине может грозить 10 тысяч штрафа и лишение права управления сроком на 1 год.

       

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Львова Иностранные номера Полиция
      Источник: 24 канал
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