Во Львове во время бегства от патрульных нетрезвый водитель перевернулся на авто: видео

Вечером, 4 ноября, львовские копы во время патрулирования заметили авто на иностранной регистрации, которое двигалось с выключенными фарами.

Об этом сообщает полиция.

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Во время патрулирования на ул. Коновальца патрульные увидели автомобиль Volkswagen Touran на иностранной регистрации, который ехал с выключенными фарами. Через громкоговоритель патрульные сказали водителю остановиться, однако он начал убегать.

Авто въехало в забор и перевернулось, чудом 23-летний водитель обошелся без телесных повреждений.

Поскольку у него были признаки алкогольного опьянения, ему предложили пройти проверку. 23-летний водитель согласился пройти ее в медицинском учреждении. Вывод по результатам проверки будет через 2 дня,

– говорится в сообщении полиции.

За нетрезвое вождение мужчине может грозить 10 тысяч штрафа и лишение права управления сроком на 1 год.