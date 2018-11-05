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      Во Львове во время съемок кино зарезали человека

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      Во Львове произошла резня во время съемок фильма
      Во Львове произошла резня во время съемок фильма / 24 Канал

      Суд во Львове под стражу подозреваемого в смертельном ранении человека, произошедшем во время съемок фильма.

      Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры во Львовской области.

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      "31 октября около 4:20 между работником съемочной группы из столицы и львовским прохожим возник словесный конфликт, в ходе которого 35-летний киевлянин нанес 29-летнему мужчине ножевое ранение. Вследствие травмы потерпевший скончался на месте происшествия", – сообщили в прокуратуре.

      Действия злоумышленника квалифицировали, как умышленное убийство. На момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура ходатайствовала о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд согласился с позицией прокуратуры.

      За совершенное преступление подозреваемый может лишиться свободы на срок до пятнадцати лет.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Львова
      Источник: 24 Канал
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