Во Львове во время съемок кино зарезали человека

Суд во Львове под стражу подозреваемого в смертельном ранении человека, произошедшем во время съемок фильма.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры во Львовской области.

Читайте также: "Поздно обратилась": врачи не смогут спасти женщину со Львовщины, которая заразилась бешенством

"31 октября около 4:20 между работником съемочной группы из столицы и львовским прохожим возник словесный конфликт, в ходе которого 35-летний киевлянин нанес 29-летнему мужчине ножевое ранение. Вследствие травмы потерпевший скончался на месте происшествия", – сообщили в прокуратуре.

Действия злоумышленника квалифицировали, как умышленное убийство. На момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура ходатайствовала о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд согласился с позицией прокуратуры.

За совершенное преступление подозреваемый может лишиться свободы на срок до пятнадцати лет.