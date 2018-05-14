Во Львове водитель автобуса спас девушке жизнь: в сети все восхищаются его поступком

В понедельник, 14 мая, водитель автобуса 3-А, что курсирует от ТРЦ King Cross Leopolis к центру Львова, стали свидетелями необычного происшествия. Водитель увидел, что одна из пассажирок упала в обморок, остановил автобус, побежал в аптеку и на собственные деньги купил девушке лекарства.

Об этом сообщила одна из пассажирок автобуса в Facebook.

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Татьяна Пигеєва, пассажирка этого автобуса, поделилась данным приключением.

Водитель остановился. Девушку вынесли на руках на улицу, водитель тем временем побежал в аптеку и купил лекарства. Вызвали скорую. Убедившись, что все будет хорошо, мы поехали,

– рассказала девушка.



Скриншот события, который опубликовала пассажирка автобуса

Она отметила, что не смотря на график, водитель повел себя по-человечески. К сожалению, имя этого человека неизвестно.

Зато активисты в сети Facebook начали увлекаться этим водителем и даже пытаются установить личность мужчины.

Скріншот коментарів



Скриншот комментариев

Но хватает и замечаний. Так, например, один из комментаторов высказал возмущение по поводу аптечки в автобусе.



Скриншот комментариев

И все же в большинстве люди восхищаются водителем автобуса и желают ему всего наилучшего.