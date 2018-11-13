Во Львове водитель маршрутки набросился с кулаками на подростка: видео

Во Львове водитель маршрутки №13 устроил скандал, не желая бесплатно везти несовершеннолетнего парня. Мужчина пытался вытолкнуть ребенка из транспорта, хватал его и обзывал бранными словами.

Соответствующее видео сняли пассажиры и выложили его на Youtube.

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Конфликт возник на почве того, что несовершеннолетний юноша хотел воспользоваться льготой на проезд.

Однако, водитель настаивал, что право бесплатного проезда распространяется только на школьников, но не на учеников училищ, и парень, и водитель пытались трактовать правила проезда в свою пользу.

В ссору начали вмешиваться пассажиры маршрутки, которые защищали подростка.

Во Львове водитель маршрутки набросился на несовершеннолетнего: видео