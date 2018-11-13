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      Во Львове водитель маршрутки набросился с кулаками на подростка: видео

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      Во Львове водитель маршрутки набросился на несовершеннолетнего
      Во Львове водитель маршрутки набросился на несовершеннолетнего / Скрин из видео

      Во Львове водитель маршрутки №13 устроил скандал, не желая бесплатно везти несовершеннолетнего парня. Мужчина пытался вытолкнуть ребенка из транспорта, хватал его и обзывал бранными словами.

      Соответствующее видео сняли пассажиры и выложили его на Youtube.

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      Конфликт возник на почве того, что несовершеннолетний юноша хотел воспользоваться льготой на проезд.

      Однако, водитель настаивал, что право бесплатного проезда распространяется только на школьников, но не на учеников училищ, и парень, и водитель пытались трактовать правила проезда в свою пользу.

      В ссору начали вмешиваться пассажиры маршрутки, которые защищали подростка.

      Во Львове водитель маршрутки набросился на несовершеннолетнего: видео

       

      Теги: Новости Украины Транспорт Скандал Дети и несовершеннолетние Новости Львова
      Источник: 24 Канал
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