Во Львове водители быстро расступились в пробке для проезда "скорой": впечатляющее видео
В сети набирает популярности видео, как во Львове автомобили, которые стояли в длинном заторе, покладисто съехали к обочине, чтобы могла проехать машина "скорой помощи", которая ехала с включенной сиреной.
Соответствующее видео было опубликовано на странице "Так люблю тот Львов" в Twitter.
Читайте также: В заполненный автобус въехала легковушка на еврономерах во Львове: водитель скрылся с места ДТП
Ситуация произошла на улице Княгини Ольги. На записи видно, как автомобили в пробке на двухполосной дороге освобождают место для "скорой", чтобы та смогла проехать посередине проезжей части.
В то же время, ни один водитель не пытался схитрить, став позади "скорой", чтобы быстренько выехать из затора.
Что-то же немного в головах людей меняется в лучшую сторону,
– говорится в подписи к видео.
В комментариях, пользователи одобряют такой поступок львовских автомобилистов и отмечают, что он свидетельствует об истинных европейских ценностях и человеческом отношении к окружающим.
Выбор редакции
-
Главные новости 26 октября: хищение в "Ощадбанке", Трамп пригласил Путина и скандал с ОБСЕсегодня , 22:57
-
Кто из власть имущих богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП Украины: инфографикасегодня , 21:55
-
Почему миссия ОБСЕ до сих пор не может признать российского присутствия на Донбассесегодня , 21:11