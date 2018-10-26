Во Львове водители быстро расступились в пробке для проезда "скорой": впечатляющее видео

В сети набирает популярности видео, как во Львове автомобили, которые стояли в длинном заторе, покладисто съехали к обочине, чтобы могла проехать машина "скорой помощи", которая ехала с включенной сиреной.

Соответствующее видео было опубликовано на странице "Так люблю тот Львов" в Twitter.

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Ситуация произошла на улице Княгини Ольги. На записи видно, как автомобили в пробке на двухполосной дороге освобождают место для "скорой", чтобы та смогла проехать посередине проезжей части.

В то же время, ни один водитель не пытался схитрить, став позади "скорой", чтобы быстренько выехать из затора.

Что-то же немного в головах людей меняется в лучшую сторону,

– говорится в подписи к видео.

Швидка в заторі на Княгині Ольги, #Львів



Щось таки трохи в головах людей змінюється в кращу сторону. Відео: Андрій Проць pic.twitter.com/0QISybJ7Au — Так люблю той Львів (@lviv1256) 25 октября 2018 г.

В комментариях, пользователи одобряют такой поступок львовских автомобилистов и отмечают, что он свидетельствует об истинных европейских ценностях и человеческом отношении к окружающим.