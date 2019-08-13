Во Львове военный пенсионер сливал информацию спецслужбам России

Военный пенсионер 5 лет передавал информацию разведчику из России. Российский шпион работал под прикрытием в Генеральном консульстве Российской Федерации во Львове.

Военный пенсионер, по совместительству руководитель одной из общественных организаций, был завербован спецслужбами Российской Федерации в 2014 году. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Выполняя задание российских кураторов, он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях Украины. Также он собирал и передавал информацию о подразделениях Вооруженных сил Украины, специальных и правоохранительных органах и иностранных военных инструкторах на Западной Украине.

По словам СБУ, мужчина передавал собранные данные российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства России во Львове.

Материалы дела направлены в суд, а пенсионеру сообщено о подозрении в государственной измене. МИД Украины объявило "дипломата" персоной "non grata" – шпион покинул территорию Украины.



Во Львове пенсионеру объявили о подозрении в государственной измене