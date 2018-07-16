Во Львове возле ночного клуба произошла стрельба: фото

16 июля около 3.45 часов во Львове на улице Владимира Великого возле ночного клуба произошла стрельба.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

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"Сегодня, 16 июля, около 3.45 часов в милицию поступило сообщение о том, что в одном из развлекательных заведений, расположенном на улице Владимира Великого во Львове, неизвестные лица повредили имущество, осуществили выстрел из неизвестного оружия и угрожали охраннику", – говорится в сообщении.



Стрельба возле ночного клуба



Злоумышленники осуществили выстрел из неизвестного оружия и угрожали охраннику

Решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сотрудники Управления полиции охраны и патрульные полицейские. Правоохранители задержали в порядке статьи 208 УПК Украины 33-летнего львовянина и изъяли устройство для отстрела резиновых пуль.

Сейчас решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения.

Как отмечается, по факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.