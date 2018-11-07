00:57
8 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Распил путинских вундервафлей. Марш православных авиаторов
      Вєсті Кремля
      22:06, 7 ноября
      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
      Вєсті.UA
      19:12, 7 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, 7 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Во Львове возобновят отопительный сезон: известна дата

      10 Читати новину українською
      Во Львове возобновят отопительный сезон 8 ноября
      Во Львове возобновят отопительный сезон 8 ноября / inlviv.in.ua

      В четверг, 8 ноября, во Львове возобновляют подачу отопления всех жилых домов. Однако подчеркнули, что регулировать температуру тепла будут в зависимости от температуры наружного воздуха.

      Об этом сообщила пресс-служба горсовета Львова.

      Читайте также: Как платить за комуслуги в Украине, если субсидию еще не начислили

      В Горсовете отметили, что отопительный сезон для населения начинается тогда, когда на протяжении трех суток среднесуточная температура составляет +8°C. Именно поэтому его начали 22 октября. Однако, в связи с увеличением температуры воздуха, с 29 октября отопительный сезон был приостановлен.

      Однако, согласно прогнозу синоптиков, в четверг температура днем составит +10°C, а ночью +4°C (среднесуточная температура будет +7°C). Поэтому было принято решение возобновить подачу отопления для населения с 8 ноября,
      – говорится в пресс-службе

      Заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак сообщил, что система теплоснабжения к работе готова, соответственно подача тепла в дома будет восстановлена в кратчайшие сроки.

      10 октября во Львове начался отопительный сезон для бюджетных учреждений на основании письменных обращений руководителей учреждений. С 22 октября начался отопительный сезон для населения и других потребителей.

      Теги: Новости Украины Новости Львова коммунальные услуги отопительный сезон
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 7 ноября
      сегодня , 00:19 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 7 ноября
      Выборы в США: какой будет суть Америки, если победят республиканцы/демократы
      7 ноября , 23:00 Выборы в США: какой будет суть Америки, если победят республиканцы/демократы
      Іван Яковина
      Главные новости 7 ноября: выборы в США, похороны Гандзюк и протесты "евробляхаров"
      7 ноября , 22:49 Главные новости 7 ноября: выборы в США, похороны Гандзюк и протесты "евробляхаров"
      Триумф евробляхеров, или День жулика в Украине
      7 ноября , 22:00 Триумф евробляхеров, или День жулика в Украине
      Блог Соцмережі
      Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
      7 ноября , 21:32 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
      Анастасія Можаровська
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Скандальная выдача паспортов Венгрии на Закарпатье: кто снял резонансное видео
       26 сентября , 10:44
      Прогноз погоды на 23 июля: жара отступает
       23 июля 2017 , 06:30
      Карпаты дома переиграли Черноморец
       29 июля , 19:04
      Подержанный Smart: стоит ли брать?
       21 октября , 09:24
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук