Во Львове возобновят отопительный сезон: известна дата

В четверг, 8 ноября, во Львове возобновляют подачу отопления всех жилых домов. Однако подчеркнули, что регулировать температуру тепла будут в зависимости от температуры наружного воздуха.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Львова.

Читайте также: Как платить за комуслуги в Украине, если субсидию еще не начислили

В Горсовете отметили, что отопительный сезон для населения начинается тогда, когда на протяжении трех суток среднесуточная температура составляет +8°C. Именно поэтому его начали 22 октября. Однако, в связи с увеличением температуры воздуха, с 29 октября отопительный сезон был приостановлен.

Однако, согласно прогнозу синоптиков, в четверг температура днем составит +10°C, а ночью +4°C (среднесуточная температура будет +7°C). Поэтому было принято решение возобновить подачу отопления для населения с 8 ноября,

– говорится в пресс-службе

Заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак сообщил, что система теплоснабжения к работе готова, соответственно подача тепла в дома будет восстановлена в кратчайшие сроки.

10 октября во Львове начался отопительный сезон для бюджетных учреждений на основании письменных обращений руководителей учреждений. С 22 октября начался отопительный сезон для населения и других потребителей.