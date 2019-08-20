Во Львове впервые организовали баню для городских бездомных

Мытье и медосмотры для бездомных планируют проводить регулярно.

Во вторник, 20 августа, почти тридцати львовским бездомным предоставили комплекс санитарно-гигиенических услуг. Их организованно отвезли в "Дом милосердия", чтобы искупать, выдать новую одежду и подстричь. Кроме этого, каждый присутствующий, лишенный крыши над головой, мог получить консультацию юриста и психолога, а также обследоваться у врача.

После душа в кресло к парикмахеру села и Светлана Шлиян.

Мне сказали, что здесь есть такое заведение, который нами занимается, поэтому решила поехать. Я здесь впервые. Хорошо, что такое сделали для тех, кто не имеет жилья. Чувствую себя сейчас, как все люди, мне нравится,

– говорит женщина.

Такое мероприятие по организованному предоставлению бездомным санитарно-гигиенических услуг во Львове устраивают впервые.

"На прошлой неделе социальные работники и работники приюта, который расположен на улице Кирилловская, 3а, ходили к бездомным и рассказывали им об этом, приглашали сюда. К Пороховой башне пришли 27 человек. Думаю, это хороший пример. Такие выезды мы будем организовывать в дальнейшем", – отметила заместитель городского председателя по гуманитарным вопросам Галина Сличная.

Напомним, 9 августа, во время заседания исполнительного комитета, мэр Львова Андрей Садовый поручил помыть львовских бездомных, выразив мнение, что хотя бы один раз в неделю нужно организовывать людям, которые живут на улице, купальные процедуры. Сегодня же на своей странице в Facebook городской голова опубликовал сообщение о поездке бездомных в "Дом милосердия", расположенный на улице Мазепы, 48, которым занимается Конгрегация Братьев Альбертинцев.

Мытье и медосмотры для бездомных планируют проводить регулярно. Также пресс-служба ЛГС приводит список адресов, где бедные могут поесть.